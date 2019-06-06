Від легенди "Динамо" до бомжа: помер знаменитий футболіст (фото)

Помер футболіст Борис Деркач (фото: torange.biz)

Борис Деркач після завершення кар'єри футболіста сидів у в'язниці

Борис Деркач, легендарний футболіст київського "Динамо", помер у Харкові на 56-му році життя. Про нелегку трагічну долю і смерть спортсмена повідомляє "Фокус".

Футболіст помер у Харкові на 56-му році життя.

За свою кар'єру захисник "Динамо", харківського "Металіста" і московського ЦСКА, двічі вигравав Кубок СРСР (1988 і 1990 рік).

У 1990-х роках Борис завершив спортивну кар'єру і став учасником кримінального угрупування в Будапешті. Потрапив у в'язницю на тривалий термін і навіть здійснив спробу втечі, яка виявилася невдалою.

Борис Деркач на одному з останніх фото (focus.ua)

У 2005 спортсмен вийшов на свободу, влаштувався працювати скаутом в "Металіст". Борис одружився і у нього народилося двоє дітей. Однак пристрасть до алкоголю та азартних ігор занапастила долю колись знаменитого спортсмена.

Борис Деркач в лікарні Малайзії (фото: focus.ua)

Деркач втратив сім'ю, роботу і відправився на заробітки в столицю Малайзії, Камбоджу. Де в січні цього року в якості місцевого бомжа потрапив у лікарню у важкому стані.

Борис Деркач з дітьми (фото: focus.ua)

Про долю екс-футболіста дізналися в Україні. Посольство України в Малайзії та МЗС змогли добитися повернення Деркача на батьківщину, куди він прилетів 30 квітня.

Борис Деркач з сином (фото: facebook.com/politeka.net.ua)

Йому пропонували допомогу з боку клубу "Металіст 1925" та Харківської ОДА. Але чоловік відмовився. Останнім часом жив у своїх знайомих, а в травні цього року помер.

Бориса Деркача поховали на місцевому кладовищі.

Борис Деркач у складі київського "Динамо", другий зліва у верхньому ряду (ua.tribuna.com)

Раніше повідомлялося про те, що Борис Деркач просить про допомогу для повернення на батьківщину з Малайзії.

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