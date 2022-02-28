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Величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя (відео)

Автор: Світлана Мащенко

На відео, зняте мешканцями Мелітополя Запорізької області, потрапила нескінчена колона техніки окупантів, яка була маркована літерою Z.

Про це повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

На кадрах видно, що до колони входять як машини для перевезення військових, так і обслуговуюча техніка.

Те, що вмістилося в кадр автора відео - близько двадцяти автівок. Скільки їх там насправді - не повідомляється.

Нагадаємо, що ще в перший день вторгнення, радник ОП Олексій Арестович заявив, що в ході нападу Росії на Україну повільно розвивається наступ на Херсон і Мелітополь. Але українські війська готові здійснювати спротив.

Раніше ми писали, що українці голими руками зупиняють танки на вулицях, а також закидають російські військові автомобілі коктейлями "Молотова".

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