Огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя (видео)

На кадрах видно, что к колонне входят как машины для перевозки военных, так и обслуживающая техника.

То, что уместилось в кадр автора видео - около двадцати автомобилей. Сколько их там на самом деле - не сообщается.

Напомним, что еще в первый день вторжения, советник ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе нападения России на Украину медленно развивается наступление на Херсон и Мелитополь. Но украинские войска готовы осуществлять сопротивление.