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Огромная колонна техники оккупантов с буквой Z выстроилась на улице Мелитополя (видео)

Автор: Светлана Мащенко

На видео, снятое жителями Мелитополя Запорожской области, попала бесконечная колонна техники оккупантов, которая была маркирована буквой Z.

Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

На кадрах видно, что к колонне входят как машины для перевозки военных, так и обслуживающая техника.

То, что уместилось в кадр автора видео - около двадцати автомобилей. Сколько их там на самом деле - не сообщается.

Напомним, что еще в первый день вторжения, советник ОП Алексей Арестович заявил, что в ходе нападения России на Украину медленно развивается наступление на Херсон и Мелитополь. Но украинские войска готовы осуществлять сопротивление.

Ранее мы писали, что украинцы голыми руками останавливают танки на улицах, а также забрасывают российские военные автомобили коктейлями "Молотова".

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Вторжение России в Украину