ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія повільно розвиває наступ на Херсон і Мелітополь, - ОП

Новость на русском →
Київ, Четвер 24 лютого 2022 11:51
Росія повільно розвиває наступ на Херсон і Мелітополь, - ОП Фото: Олексій Арестович (facebook.com/alexey arestovich)
Автор: Артем Горовенко

В ході напади Росії на Україну повільно розвивається наступ на Херсон і Мелітополь. Але українські війська готові здійснювати спротив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника ОП Олексія Арестовича.

"Російські війська перейшли перешийок з Кримським півостровом і повільно розвивають наступ у двох напрямках. Перший - на Мелітополь, другий - на Херсон. Вони зараз шикуються в похідні колони і готуються до руху. Там є наші війська, вони будуть чинити спротив", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв зняти всі санкції з громадян України, які вийдуть на оборону країни та вступлять до лав територіальної оборони.

Він також повідомив, що Росія зазнала серйозних втрат від початку наступу на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Мелітополь Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна