Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором
7 марта стало известно, кто попал в номинацию на премию YUNA-2024. В этом году триумфатором стала известная певица, попавшая сразу в несколько категорий.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), полный список номинантов на премию YUNA объявили во время прямой трансляции, проходившей на YouTube-канале YunaAwards.
YUNA-2024 - все номинанты
Традиционно премию будут присуждать в нескольких категориях. В этом году главным триумфатором удалось стать KOLA.
Кроме того, ведущие подчеркнули, что перечень артистов и групп, а также пластинок и видео, звучит исключительно в алфавитном порядке, а не по результатам голосования.
"Лучший альбом"
- CHEEV - Noir
- Джамала - QIRIM
- Max Barskih - "Зорепад"
- Артем Пивоваров - "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
- Циферблат - "Перетворення".
Номинанты премии (скриншот)
Лучший исполнитель
- Max Barskih
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров.
Номинанты на премию в категории "Лучший исполнитель" (скриншот)
"Лучший дуэт/коллаборация"
- KOLA & ADAM - "Зорепади"
- MamaRika & KOLA - "Люди"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA - "Порічка"
- Океан Ельзи & KOLA - "Коли ми двоє".
"Лучшая исполнительница"
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- ZLATA OGNEVICH.
Кто может получить премию YUNA (скриншот)
"Лучший видеоклип"
- DANTES - "Чуєш"
- Max Barskih - Rich
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- "Антитіла" - "Фортеця Бахмут".
"Лучшая поп-группа"
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI.
Номинанты на премию (скриншоты)
"Открытие года"
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородин
- Циферблат.
Какой артист может стать "открытием года" (скриншот)
"Лучшая рок-группа"
- KOZAK SYSTEM
- THE HARDKISS
- "Антитіла"
- "Без Обмежень"
- "Жадан і Собаки".
"Лучшая песня"
- Klavdia Petrivna - "Знайди мене"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA - "Порічка"
- Антитіла - "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров - "Маніфест".
Победителей будут выбирать путем голосования, которое пройдет в течение марта. А церемония будет проходить онлайн, впрочем, когда именно она состоится ли вообще - будет решено позже.
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