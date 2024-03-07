Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

7 марта стало известно, кто попал в номинацию на премию YUNA-2024. В этом году триумфатором стала известная певица, попавшая сразу в несколько категорий.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), полный список номинантов на премию YUNA объявили во время прямой трансляции, проходившей на YouTube-канале YunaAwards.

Победителей будут выбирать путем голосования, которое пройдет в течение марта. А церемония будет проходить онлайн, впрочем, когда именно она состоится ли вообще - будет решено позже.

Какой артист может стать "открытием года" (скриншот)

Кто может получить премию YUNA (скриншот)

Номинанты на премию в категории "Лучший исполнитель" (скриншот)

Кроме того, ведущие подчеркнули, что перечень артистов и групп, а также пластинок и видео, звучит исключительно в алфавитном порядке, а не по результатам голосования.

Традиционно премию будут присуждать в нескольких категориях. В этом году главным триумфатором удалось стать KOLA.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в сеть "слили" информацию о новом супруге Алины Гросу и фото с их свадьбы.

Кроме этого, недавно стало известно, что София Ротару почтила память Владимира Ивасюка.