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Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

Четверг 07 марта 2024 16:19
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Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором Кто может получить премию (фото: yuna.ua)
Автор: Полина Иваненко

7 марта стало известно, кто попал в номинацию на премию YUNA-2024. В этом году триумфатором стала известная певица, попавшая сразу в несколько категорий.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), полный список номинантов на премию YUNA объявили во время прямой трансляции, проходившей на YouTube-канале YunaAwards.

YUNA-2024 - все номинанты

Традиционно премию будут присуждать в нескольких категориях. В этом году главным триумфатором удалось стать KOLA.

Кроме того, ведущие подчеркнули, что перечень артистов и групп, а также пластинок и видео, звучит исключительно в алфавитном порядке, а не по результатам голосования.

"Лучший альбом"

  • CHEEV - Noir
  • Джамала - QIRIM
  • Max Barskih - "Зорепад"
  • Артем Пивоваров - "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
  • Циферблат - "Перетворення".

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

Номинанты премии (скриншот)

Лучший исполнитель

  • Max Barskih
  • SHUMEI
  • YAKTAK
  • Артем Пивоваров.

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

Номинанты на премию в категории "Лучший исполнитель" (скриншот)

"Лучший дуэт/коллаборация"

  • KOLA & ADAM - "Зорепади"
  • MamaRika & KOLA - "Люди"
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • YAKTAK & KOLA - "Порічка"
  • Океан Ельзи & KOLA - "Коли ми двоє".

"Лучшая исполнительница"

  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • Klavdia Petrivna
  • KOLA
  • ZLATA OGNEVICH.

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфаторомКто может получить премию YUNA (скриншот)

"Лучший видеоклип"

  • DANTES - "Чуєш"
  • Max Barskih - Rich
  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
  • "Антитіла" - "Фортеця Бахмут".

"Лучшая поп-группа"

  • KADNAY
  • Kalush Orchestra
  • KAZKA
  • Latexfauna
  • TVORCHI.

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфаторомНоминанты на премию (скриншоты)

"Открытие года"

  • ADAM
  • ENLEO
  • Klavdia Petrivna
  • Максим Бородин
  • Циферблат.

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

Какой артист может стать "открытием года" (скриншот)

"Лучшая рок-группа"

  • KOZAK SYSTEM
  • THE HARDKISS
  • "Антитіла"
  • "Без Обмежень"
  • "Жадан і Собаки".

Объявлены номинанты YUNA-2024. Какая певица стала триумфатором

"Лучшая песня"

  • Klavdia Petrivna - "Знайди мене"

  • SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"

  • YAKTAK & KOLA - "Порічка"

  • Антитіла - "Фортеця Бахмут"

  • Артем Пивоваров - "Маніфест".

Победителей будут выбирать путем голосования, которое пройдет в течение марта. А церемония будет проходить онлайн, впрочем, когда именно она состоится ли вообще - будет решено позже.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что в сеть "слили" информацию о новом супруге Алины Гросу и фото с их свадьбы.

Кроме этого, недавно стало известно, что София Ротару почтила память Владимира Ивасюка.

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