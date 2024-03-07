Оголошено номінантів YUNA-2024. Яка співачка стала тріумфаторкою

7 березня стало відомо, хто потрапив в номінацію на премію YUNA-2024. Цього року тріумфаторкою стала відома співачка, яка потрапила одразу в декілька категорій.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), повний список номінантів на премію YUNA оголосили під час прямої трансляції, яка відбувалася на YouTube-каналі YunaAwards.

Переможців обиратимуть шляхом голосування, яке відбуватиметься протягом березня. А церемонія проходитиме онлайн, втім, коли саме та чи відбудеться вона взагалі - буде вирішено пізніше.

Який артист може стати "відкриттям року" (скріншот)

Хто може отримати премію YUNA (скріншот)

Номінанти на премію у категорії "Найкращий виконавець" (скріншот)

Окрім цього, ведучі наголосили, що перелік артистів та гуртів, а також платівок та відео, звучить виключно в алфавітному порядку, а не за результатами голосування.

Традиційно, премію призначатимуть у декількох категоріях. Цього року головною тріумфаторкою пощастило стати KOLA.

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