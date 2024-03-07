Оголошено номінантів YUNA-2024. Яка співачка стала тріумфаторкою
7 березня стало відомо, хто потрапив в номінацію на премію YUNA-2024. Цього року тріумфаторкою стала відома співачка, яка потрапила одразу в декілька категорій.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), повний список номінантів на премію YUNA оголосили під час прямої трансляції, яка відбувалася на YouTube-каналі YunaAwards.
YUNA-2024 - усі номінанти
Традиційно, премію призначатимуть у декількох категоріях. Цього року головною тріумфаторкою пощастило стати KOLA.
Окрім цього, ведучі наголосили, що перелік артистів та гуртів, а також платівок та відео, звучить виключно в алфавітному порядку, а не за результатами голосування.
"Найкращий альбом"
- CHEEV - Noir
- Джамала - QIRIM
- Max Barskih - "Зорепад"
- Артем Пивоваров - "Твої вірші, мої ноти (part 1)"
- Циферблат - "Перетворення".
Номінанти премії (скріншот)
Найкращий виконавець
- Max Barskih
- SHUMEI
- YAKTAK
- Артем Пивоваров.
Номінанти на премію у категорії "Найкращий виконавець" (скріншот)
"Найкращий дует/колаборація"
- KOLA & ADAM - "Зорепади"
- MamaRika & KOLA - "Люди"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA - "Порічка"
- Океан Ельзи & KOLA - "Коли ми двоє".
"Найкраща виконавиця"
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- Klavdia Petrivna
- KOLA
- ZLATA OGNEVICH.
Хто може отримати премію YUNA (скріншот)
"Найкращий відеокліп"
- DANTES - "Чуєш"
- Max Barskih - Rich
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- "Антитіла" - "Фортеця Бахмут".
"Найкращий поп-гурт"
- KADNAY
- Kalush Orchestra
- KAZKA
- Latexfauna
- TVORCHI.
Номінанти на премію (скріншоти)
"Відкриття року"
- ADAM
- ENLEO
- Klavdia Petrivna
- Максим Бородін
- Циферблат.
Який артист може стати "відкриттям року" (скріншот)
"Найкращий рок-гурт"
- KOZAK SYSTEM
- THE HARDKISS
- "Антитіла"
- "Без Обмежень"
- "Жадан і Собаки".
"Найкраща пісня"
- Klavdia Petrivna - "Знайди мене"
- SHUMEI & ZLATA OGNEVICH - "Буревіями"
- YAKTAK & KOLA - "Порічка"
- Антитіла - "Фортеця Бахмут"
- Артем Пивоваров - "Маніфест".
Переможців обиратимуть шляхом голосування, яке відбуватиметься протягом березня. А церемонія проходитиме онлайн, втім, коли саме та чи відбудеться вона взагалі - буде вирішено пізніше.
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