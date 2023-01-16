В одном из районов Киева появились объявления для военнообязанных: что известно
Всеобщая мобилизация в Украине объявлена еще с началом полномасштабного вторжения РФ. Она будет продолжаться и в 2023 году, и призыв будет плановым. Сейчас в некоторых районах Киева начали появляться объявления о приказе прибыть в районный военкомат военнообязанных.
Об этом сообщает один из столичных Telegram-каналов.
В каком районе появились объявления
Отмечается, что в Голосеевском районе Киева, в подъездах некоторых жилых домов начали размещать закон о мобилизации и Приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.
Почему приказ размешают именно в Голосеевском районе, на данный момент неизвестно, но, возможно будут постепенно такие приказы размещать во всех районах столицы.
Кстати, ранее сообщалось о вручении повесток именно в Голосеевском районе.
Отметим, что многие повестки выдают для уточнения ваших данных, сейчас некоторых желающих даже не призывают, которые сами приходят в военкомат.
Как выглядят объявления
Объявления возле подъездов напечатаны и выглядят так.
В Киеве появились объявления о приказе явиться в военкомат (фото: Киевский движ)
Как мы ранее писали, появился ответ на вопрос, могут ли вручать киевлянам повестки на входе в метро.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украине пока нет необходимости объявлять массовую мобилизацию.