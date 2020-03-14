Оформлення паспорта в Україні: куди звертатися і скільки це коштує

Паспорт громадянина України (Фото: asn.in.ua)

Як оформити паспорт громадянина України в 14 років, а також при втраті або крадіжці - в матеріалі Styler

Паспорт громадянина України видають або обмінюють у трьох випадках: перше отримання по досягненню 14 років, обмін паспорта старого зразка на нову ID-карту та видача нового паспорта замість втраченого або вкраденого. Всі ці послуги надають в органах Державної міграційної служби, однак зараз в Україні є Центри надання адміністративних послуг, де також можна подати документи.

Паспорт по досягненню 14 років

Оформлення першого документа громадянина України безкоштовно і підліткам видають тепер не паспорт-книжку, а ID-картки з безконтактним електронним носієм. Термін оформлення – 20 днів після подачі документів.

Для оформлення ID-карти потрібно подати такі документи (повний перелік):

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття;

Документ, що посвідчує особу законного представника (уповноваженої особи) – це може бути паспорт одного з батьків або опікуна;

Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279;

Одна фотокартка розміром 10 на 15 сантиметрів для внесення зацифрованого образу особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру – для тих, хто не може бути присутнім особисто на оформленні документа;

Оригінали документів, які підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували в громадянстві України;

Свідоцтво про постановці на облік бездомних осіб;

Свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, а також інші документи, які можуть підтвердити зміну імені або прізвища;

Довідка про місце проживання – довідка органу реєстрації встановленого зразка;

Довідка про народження дітей – свідоцтво про народження дітей;

Свідоцтво про народження або документ, який підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;

Оформлення ID-карти при обміні паспорта старого зразка

Оформлення ID-карти для тих, хто хоче обміняти паспорт-книжку на новий формат з безконтактним електронним носієм, буде коштувати від 345 до 505 гривень Ціна залежить від придатності старого паспорта і строків виготовлення. Якщо потрібно зробити за 10 днів – то це обійдеться в 471 гривні. Якщо старий паспорт абсолютно непридатний для використання, то додатково доведеться викласти ще 34 гривні.

Документи при заяві потрібно буде подати ті ж, що і при оформленні першого документа + здати старий паспорт.

Оформлення нового документа при втраті або крадіжці

Оформлення документа замість викраденого або втраченого обійдеться в суму від 345 до 471 гривні. Мито в 34 гривні доведеться заплатити обов'язково. До загального переліку документів додадуться ще такі: