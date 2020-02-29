В Україні з'явиться новий вид документів: скоро вступить в силу

В Україні з'явиться новий вид документів (колаж: РБК-Україна)

В Україні скоро почне діяти закон про електронні розрахункові документи

В Україні скоро з'явиться новий вид документів на офіційному рівні - QR-коди й електронні чеки будуть прирівнюватися до своїх паперових аналогів. Про це йдеться в Законі про РРО, де планують внести визначення "електронний розрахунковий документ". Це допоможе багатьом українцям обмінювати товари й доводити факт купівлі без наявності паперового чека.

Придбання прав електронними розрахунковими документами, таких як QR-код та електронний чек, рівних з їх паперовими аналогами, очікується з 19 квітня 2020 року. Реалізує це Закон України від 20.09.2019 р. № 128-IX.

Продавець при продажу товару зможе відтворювати на екрані програмного РРО (дисплеї, на якому інстальовано програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом, або відправити електронний розрахунковий документ на наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

Розрахунковий документ повинні видати або створити в електронній формі не пізніше моменту передачі товару (послуги).

Це нововведення має суттєво спростити українцям можливість повернення або обміну товару, а також довести права на його володіння.

Варто відзначити, що спочатку законодавці забули внести аналогічні зміни до Закону України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 р. № 1023-XII. Виправить це Закон України від 16.01.2020 р. № 465-IX.

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