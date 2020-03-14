ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оформление паспорта в Украине: куда обращаться и сколько это стоит

STYLERЖизнь    14.03.2020 - 11:00
Оформление паспорта в Украине: куда обращаться и сколько это стоит
Паспорт гражданина Украины (Фото: Фото: asn.in.ua)

Как оформить паспорт гражданина Украины в 14 лет, а также при утере или краже - в материале Styler

Паспорт гражданина Украины выдают или обменивают в трех случаях: первое получение по достижению 14 лет, обмен паспорта старого образца на новую ID-карту и выдача нового паспорт взамен потерянному или украденному. Все эти услуги оказывают в органах Государственной миграционной службы, однако сейчас в Украине есть Центры предоставления административных услуг, где также можно подать документы.

Паспорт по достижению 14 лет

Оформление первого документа гражданина Украины бесплатно и подросткам выдают теперь не паспорт-книжку, а ID-карту с бесконтактным электронным носителем. Срок оформления – 20 дней после подачи документов.

Для оформления ID-карты нужно подать такие документы (полный перечень):

  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;
  • Справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика из Государственного реестра физических лиц-плательщика налогов или уведомление об отказе от его принятия;
  • Документ, который удостоверяет личность законного представителя (уполномоченного лица) – это может быть паспорт одного из родителей или опекуна;
  • Заявление-анкета по образцу, утвержденному приказом МВД от 26.11.2014 №1279;
  • Одна фотография размером 10 на 15 сантиметров для внесения оцифрованного образа лица путем сканирования с применением средств Реестра – для тех, кто не может присутствовать лично на оформлении документа;
  • Оригиналы документов, которые подтверждают гражданство и удостоверяющие личность родителей или одного из них, которые на момент рождения человека находились в гражданстве Украины;
  • Свидетельство о постановке на учет бездомных лиц;
  • Свидетельство об изменении имени, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, а также другие документы, которые могут подтвердить смену имени или фамилии;
  • Справка о месте проживания – справка органа регистрации установленного образца;
  • Справка о рождении детей – свидетельство о рождении детей;
  • Свидетельство о рождении или документ, который подтверждает факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства;

Оформление ID-карты при обмене паспорта старого образца

Оформление ID-карты для тех, кто хочет обменять паспорт-книжку на новый формат с бесконтактным электронным носителем, будет стоить от 345 до 505 гривен. Цена зависит от пригодности старого паспорта и сроков изготовления. Если нужно сделать за 10 дней – то это обойдется в 471 гривны. Если старый паспорт совершенно непригоден для использования, то дополнительно придется выложить еще 34 гривны.

Документы при заявлении нужно будет подать те же, что и при оформлении первого документа + сдать старый паспорт.

Оформление нового документа при утере или краже

Оформление документа взамен украденного или утерянного обойдется в сумму от 345 до 471 гривны. Пошлину в 34 гривны придется заплатить обязательно. К общему перечню документов добавятся еще такие:

  • Выписка из Единого реестра досудебных расследований
  • Документы, которые подтверждают уплату административного сбора, государственной пошлины;
  • Письменное заявление о потере или похищении паспорта образца 1994 года;
  • Решение суда об установлении личности;
Украина откажется от "прописок": суть нововведения Выдача паспортов будет происходить по-новому: чего ожидать украинцам
Новости Украины паспортоформлениеID карты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь