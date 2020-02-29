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З 1 березня потрапити в Росію буде складніше: що потрібно знати

STYLERЖиття    29.02.2020 - 18:16
З 1 березня потрапити в Росію буде складніше: що потрібно знати
Прикордонна служба (колаж: РБК-Україна)

З 1 березня набувають чинності нові правила перетину державних кордонів з Росією

В Росію з України з 1 березня можна буде потрапити лише з закордонним паспортом. Так, громадяни України не зможуть перетинати державний кордон з Росією на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження. Законопроєкт був затверджений ще 18 грудня 2019 року, але у Держприкордонслужбі вирішили нагадати про зміни.

Українці, які раніше виїхали за кордон за внутрішнім паспортом або свідоцтвом про народження, зможуть повернутися в Україну за цими документами. У Держприкордонслужбі вважають, що нововведення позитивно вплине на якість та швидкість прикордонного контролю, а також дозволить запобігти використання підробок внутрішніх паспортів і свідоцтв про народження.

Крім того, зменшиться ймовірність незаконно вивезених неповнолітніх українців за кордон (в закордонному паспорті є фото дитини).

У Держприкордонслужбі рекомендують громадянам України, які після 1 березня планують перетинати російсько-український кордон, завчасно подбати про підготовку документів, щоб без проблем проходити прикордонний контроль.

До речі, до недавнього часу Росія входила в число країн, куди українці могли їздити з паспортом внутрішнього зразка. У РФ неодноразово натякали, що будь-які перегляди умов в'їзду-виїзду будуть двосторонніми.

Нагадаємо, що У МОН заявили, що студентам деяких внз затримують стипендію.

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