Як оформити статус переселенця у "Дії" і отримувати виплати: інструкція
Люди, які вимушені покинути свої будинки через війну та переїхали в інші регіони України, мають право на щомісячну виплату від держави. Гроші можна отримати, попередньо отримавши статус переселенця.
Як це зробити в додатку "Дія" - читайте в матеріалі Styler.
Виплати будуть надані тільки тим людям, які перебувають у статусі біженців в Україні.
Що потрібно для отримання статусу
Вам потрібно бути зареєстрованим в одній з цих областей:
- Волинський;
- Дніпропетровський;
- Донецький;
- Житомирський;
- Запорізький;
- Київський;
- м. Київ;
- Луганська;
- Миколаївський;
- Одеський;
- Сумський;
- Харківський;
- Херсонський;
- Чернігівський.
Також вам доступний цей статус, якщо ви зареєстровані в одній з цих областей як платник ЄСВ.
Інструкція для оформлення у "Дії"
- завантажте програму "Дія" або оновіть її;
- переконайтеся, що у вас є ID-карта або біометричний закордонний паспорт.
- зайдіть в розділ "Послуги" і виберіть "Отримати статус ВПО";
- вкажіть свою актуальну адресу;
- підтвердіть своє місцезнаходження за допомогою геолокації;
- якщо у вас є діти, ви можете отримати статус переселенця і для них.
Як оформити виплати для ВПО
Переселенці можуть отримувати допомогу по 3000 грн на дитину і 2000 грн на дорослого. Щоб це зробити, у "Дії" потрібно після відправки заявки на отримання статусу ВПО натиснути "Хочу отримувати допомогу". Потім виберіть картку "єПідтримка" для зарахування коштів. Якщо такої карти немає - її потрібно оформити.
Для подачі заявки на дітей, потрібно зробити схожі кроки, але вже користуватися електронним свідоцтвом про народження в додатку.
Якщо свідоцтво про народження дитини не відображається автоматично, вам потрібно ввести його вручну.
Раніше ми повідомляли, що внутрішні переселенці в "Дії" можуть отримати 2000 грн допомоги.
Також ми писали, що українцям спростили процедуру отримання важливого документа.