Как оформить статус переселенца в "Дие" и получать выплаты: инструкция

Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, которые переехали в другие регионы Украины, имеют право на ежемесячную выплату от государства. Деньги можно получить, предварительно получив статус переселенца.

Как это сделать в приложении "Дия" - читайте в материале Styler.

Выплаты будут предоставлены только тем людям, которые находятся в статусе беженцев в Украине.

Что нужно для получения статуса

Вам нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:

Волынская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

г. Киев;

Луганская;

Николаевская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Также вам доступен этот статус, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.

Инструкция для оформления в "Дие"

загрузите приложение "Дия" или обновите его;

убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ";

укажите свой актуальный адрес;

подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;

если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.

Как оформить выплаты для ВПЛ

Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дие" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.

Для подачи заявки на детей, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.

Если свидетельство о рождении ребенка не отображается автоматически, вам нужно ввести его вручную.