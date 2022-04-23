Как оформить статус переселенца в "Дие" и получать выплаты: инструкция
Люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, которые переехали в другие регионы Украины, имеют право на ежемесячную выплату от государства. Деньги можно получить, предварительно получив статус переселенца.
Как это сделать в приложении "Дия" - читайте в материале Styler.
Выплаты будут предоставлены только тем людям, которые находятся в статусе беженцев в Украине.
Что нужно для получения статуса
Вам нужно быть зарегистрированным в одной из этих областей:
- Волынская;
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская;
- Запорожская;
- Киевская;
- г. Киев;
- Луганская;
- Николаевская;
- Одесская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Также вам доступен этот статус, если вы зарегистрированы в одной из этих областей в качестве плательщика ЕСВ.
Инструкция для оформления в "Дие"
- загрузите приложение "Дия" или обновите его;
- убедитесь, что у вас есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.
- зайдите в раздел "Услуги" и выберите "Получить статус ВПЛ";
- укажите свой актуальный адрес;
- подтвердите свое местонахождение с помощью геолокации;
- если у вас есть дети, вы можете получить статус переселенца и для них.
Как оформить выплаты для ВПЛ
Переселенцы могут получать помощь по 3000 грн на ребенка и 2000 грн на взрослого. Чтобы это сделать, в "Дие" нужно после отправки заявки на получение статуса ВПЛ нажать "Хочу получать помощь". Затем выберите карту "єПідтримка" для зачисления средств. Если такой карты нет – ее нужно оформить.
Для подачи заявки на детей, нужно сделать схожие шаги, но уже пользоваться электронным свидетельством о рождении в приложении.
Если свидетельство о рождении ребенка не отображается автоматически, вам нужно ввести его вручную.
Ранее мы сообщали, что внутренние переселенцы в "Дие" могут получить 2000 грн помощи.
Также мы писали, что украинцам упростили процедуру получения важного документа.