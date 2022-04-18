Внутрішні переселенці у "Дії" можуть отримати 2000 грн допомоги: названа дата

В Україні продовжили термін подачі документів на отримання грошової допомоги вимушеним переселенцям. Оформити допомогу можна до 30 квітня в ЦНАПі або через додаток "Дія".

Читайте в матеріалі Styler, коли можна буде оформитися на допомогу у "Дії".

Щомісяця українці можуть отримувати по 2000 гривень на кожного дорослого і по 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Коли функція з'явиться в Дії

Вимушені переселенці в Україні зможуть оформити виплати в розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) через додаток "Дія" вже з 20 квітня.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Як оформити цю допомогу

Зареєструватися на отримання допомоги можна через "Дія" або в найближчому центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Гроші будуть виплачуватися щомісяця протягом воєнного стану і ще один місяць після закінчення. Отримувати ці кошти можна на банківську карту - при оформленні потрібно вказати номер рахунку в форматі IBAN.

Потрібно заповнити заяву - прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження, відомості про зареєстроване місце проживання, адресу фактичного місця проживання та контактний номер телефону.

Також потрібно вказати номер поточного рахунку для зарахування коштів "єПідтримка" або номер банківського рахунку за стандартом IBAN для виплати допомоги, наявність статусу особи з інвалідністю та дані про неповнолітніх дітей, які перемістилися разом з вами. Інформацію про дітей вказує тільки один батько.

Хто має право на отримання такої допомоги

Українці з окупованої території АР Крим та Севастополя.

Українці з території активних бойових дій та ті, хто отримав довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб.

Документи про призначення допомоги можуть також подати неповнолітні діти, які прибули без супроводу батьків.

Заяву малолітнім дітям можуть оформити найближчі родичі (бабуся, дідусь, прабабуся, прадід, повнолітні брати і сестри, тітка, дядько, вітчим, мачуха).