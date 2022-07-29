За скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі

Фото: скільки часу є у школярів на те, щоб дістатися до укриття (Getty Images)

Зовсім скоро почнеться новий навчальний рік, і діти знову сядуть за парти - у всякому разі там, де є така можливість і забезпечена безпека учнів. Найважливіше вимоги до шкіл зараз - наявність надійного та обладнаного укриття, яке може вмістити учнів і вчителів. При його відсутності в самій будівлі допускається укриття в будівлях поруч.

За який період часу діти та вчителі повинні дістатися до такого укриття, якщо його немає в школі, розповів заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко.