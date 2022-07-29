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За скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі

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П'ятниця 29 липня 2022 13:08
За скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі Фото: скільки часу є у школярів на те, щоб дістатися до укриття (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Зовсім скоро почнеться новий навчальний рік, і діти знову сядуть за парти - у всякому разі там, де є така можливість і забезпечена безпека учнів.

Найважливіше вимоги до шкіл зараз - наявність надійного та обладнаного укриття, яке може вмістити учнів і вчителів. При його відсутності в самій будівлі допускається укриття в будівлях поруч.

За який період часу діти та вчителі повинні дістатися до такого укриття, якщо його немає в школі, розповів заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко.

У рекомендаціях Міністерства освіти та науки сказано, що школи можуть використовувати для укриття дітей інші місця поблизу - станції метро, автостоянки, паркінги, гаражі, підземні торгові центри.

Відстань таких укриттів від школи повинна не перевищувати 500 метрів і діти повинні мати можливість безперешкодно потрапити в приміщення.

Кирило Тимошенко назвав час, який дається вчителям і школярам на те, щоб дістатися до найближчого укриття.

"Школи, куди підуть діти по всій Україні будуть визначатися в залежності від безпекової ситуації в регіоні. У приміщеннях повинні бути обладнані укриття, якщо в самій школі таке не передбачено - то укриття має бути в 10-хвилинній доступності", - підкреслив заступник голови офісу президента.

Раніше ми розповідали про те, як повинні виглядати укриття в школах і що в них повинно бути обов'язково.

А також писали про те, що всі школи підготуватися до 1 вересня не встигнуть.

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