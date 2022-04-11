В Україні подешевшають авто: які марки впадуть у ціні на тисячі доларів

В Україні після набуття чинності законопроекту №2142-ІХ від 6 квітня 2022 року на час дії воєнного стану починають діяти нульові ставки мита, акцизу та ПДВ на більшість транспортних засобів, які ввозяться фізичними особами.

Як це змінить ціни на автомобілі - читайте нижче в матеріалі Styler .

За даними експертів Auto.ria, розрахунок змін вартості авто розпочинається в кількох сегментах, згідно з роками випуску.

У діаграмах нижче враховані:

вартість доставлення машини (з Європи чи США, за ставками, які діяли на початку року),

супровідні витрати (зняття з обліку за кордоном, страхування тощо),

вартість сертифікації, реєстрації у СЦ МВС та збір у Пенсійний фонд.

для моделей, які є типовими представниками заокеанських аукціонів додамо вартість відновлювальних робіт у розмірі $2500.

Сегмент 2000-2008 років випуску

В діаграмі 10 легковиків у вікових рамках, які 2021-го року імпортували найчастіше. Їхні середні ціни на ринку зараз, та ті, які можуть бути за умови запровадження "нульового" розмитнення. В останній графі зі знаком "мінус" - те на скільки можуть подешевшати авто.

Сегмент 2009-2013 року випуску

У цьому сегменті якісь автомобілі потенційно мають подешевшати, якісь подорожчати. Якщо купувати авто з-за кордону під замовлення, у хорошому стані та з невеликим пробігом - такі варіанти можуть навіть подорожчати.

Сегмент 2014-2018 року випуску

Тут так само все індивідуально. Адже такого віку автівки переважно прибувають в Україну з американських аукціонів (рідше - з Канади чи Кореї). Тут є проблеми з логістикою через тимчасове блокування, проте є варіанти прибуття контейнерів до польських або литовських портів, з яких автовозом машини доставлятимуть вже до нас.