70% дітей готові. Стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня
У Києві з 1 вересня відкриються більшість шкіл. Близько 70% батьків хочуть, щоб їхні діти сіли за парти навчальних закладів.
Про це розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, пише сайт КМДА.
Скільки дітей готові піти в школи в Києві
Згідно з опитуванням, близько 20% дітей не повернеться до Києва до 1 вересня, через те, що вони закордоном. Решта з них готові до очного навчання.
"За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - розповіла Фіданян.
"Решта - тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", - додала вона.
Скільки шкіл відкриється в Києві
На даний момент в 70% столичних шкіл є укриття, не бомбосховища. Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи в Києві.
"Тепер можна впевнено говорити, що майже у 70% навчальних закладів є укриття (не бомбосховища!), які оновлюються і ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть в безпеці", - повідомила чиновниця.
На жаль, навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати тільки стільки людей, скільки вміщує укриття.
Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів з учителями, перейдуть на двозмінне навчання.
"Ті ж навчальні заклади, де немає укриття або воно не відповідає вимогам, будуть змушені або влаштувати укриття поруч, або взагалі не відкриються в очному форматі з 1 вересня", - пояснила пані Олена.
До речі, 1 вересня в столичні школи підуть також діти тих, хто був змушений переїхати в столицю через агресію Росії. На сьогодні до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб.
Які школи повинні відкритися в Києві з 1 вересня (по районах)
Зараз у столичних школах проводяться роботи з облаштування укриттів, в деяких закладах вони закінчаться до грудня.
Голосіївський район
- ЗОШ №122
- СШ № 260
- Ліцей № 227 ім. М. М. Громова
- ЗОШ № 37
- Школа № 36 ім. С. П. Королева
- Спеціальна школа-інтернат №7
- Школа № 92
- СШ №150
- СШ №112 ім. Т. Г. Шевченко
- ЗОШ № 286
- СШ № 269
- Гімназія №179
- СШІ №9
- СШ № 85
- Школа № 108
Дарницький район
Київський Професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).
Деснянський район
- СШ № 313
- Школа № 300
- Гімназія № 283
- Школа № 275 ім. В. Кравчука
- Школа № 321 (до 30 вересня)
- Гімназія "Троєщина"
- Школа № 270 (до 31 жовтня)
- Школа № 292 ім. Івана Мазепи (до 31 серпня)
- СШ № 250 (до 25 серпня)
- Школа № 263 ім. Євгена Коновальця
- Школа № 276 (кінець серпня)
- Школа № 294
- СШ № 264
- Спеціалізована школа № 264
- Школа № 300
- Школа № 192 (до 13 серпня)
- Школа № 238 (до 21 серпня)
- Школа № 282 (до 20 серпня)
- Школа № 190
- Школа № 308
- СШ № 301 ім. Ярослава Мудрого
- СШ № 251 ім. Хо Ши Міна
- Школа № 307 (до 24 серпня)
- Школа № 248 (до 20 серпня)
- Школа № 212 (до 31 грудня)
- Початкова школа № 312 (до 31 серпня)
Дніпровський район
- Водна станція київського Палацу дітей та юнацтва (до 10 грудня)
- НВК "Домінанта" - СШ № 204
- НВК № 30 спецшкола-гімназія "ЕкоНад" (роботи мають завершити до 15 грудня)
- СШ № 234
- СШ № 246
- ЗОШ №99
- ЗОШ № 4
Оболонський район
- СШІ №4
- СШІ №5
- СШІ №21
- СШІ №25
- СШІ №16
- НВК "потенціал"
- Школа № 245
- СШ №14 ім. С. Ф. Грушевського
- Школа № 226
- Школа № 233
Печерський район
- ЗЗСО №86 (до 15 вересня)
- ЗЗСО №109
- ЗЗСО № 51
- ЗЗСО №181
Святошинський район
- ЗЗСО №281
- ЗОШ № 297 (обидві школи - до 16 вересня)
Солом'янський район
- ЗЗСО № 52
- СШ № 67
- ЗЗСО №26
- ЗЗСО №229
Шевченківський район
- Школа № 25
- Школа № 28
- Школа № 82
Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.
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