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У Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою

Крим, Неділя 10 січня 2021 21:03
У Криму пересохло водосховище, яке забезпечувало жителів Сімферополя водою
У Криму пересохло Аянське водосховище (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Styler

В окупованому Криму відбувається справжня катастрофа з прісною водою. Одне за одним пересихають водойми і водосховища. Нещодавно пересохло Аянське водосховище, яке постачало воду мешканцям Сімферополя.

Про це розповів Анатолій (Штірліц) Штефан на своїй сторінці в Facebook. Він також опублікував відповідне відео.

"Окупований Крим, Аянське водосховище, яке забезпечує водою Сімферополь, пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті", - написав Анатолій.

Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості у роті. Telegram - https://t.me/a_shtirlitz

Posted by Анатолій Штефан on Sunday, January 10, 2021

В Криму пересохло Аянське водосховище (відео: facebook.com/ukrop.bc)

Користувачі мережі прокоментували дане відео.

  • Свого часу я там іноді рибалив. Охорона ганяла, але було кілька затишних місць. Ловив карасів, коропів, лящів... Зараз там, мабуть, навіть жаб вже немає. Екосистему знищено повністю. І це проблеми всіх водосховищ в Криму. Після повернення півострова доведеться знову кілька десятиліть приводити його в порядок;
  • Була без України пустелею, без України пустелею і залишиться;
  • За 10 років з початку окупації квітучий острів перетвориться в кам'яну пустелю;
  • У перспективі це теж погано - Україна самостійно це все теж не підніме, навіть просто пустивши воду;
  • Хотіли бути росіянами, от і нехай пожинають плоди і проводять свої референдуми далі!
  • Жах, що тут можна ще сказати

Нагадаємо, в Криму на Різдво в церквах співали колядки українською мовою.

Раніше в Криму пересохло Сімферопольське водосховище.

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