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У Зеленського розповіли про відстрочку штрафів для власників "евроблях"

Новини » Економіка    16.08.2019 - 15:11
У Зеленського розповіли про відстрочку штрафів для власників "евроблях"
Фото: мітинг власників евроблях (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відстрочка штрафів до кінця 2019 буде останньою

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроект, яким пропонується відстрочити до кінця року дату початку застосування штрафних санкцій за несвоєчасну розмитнення автомобілів на єврономерах. Про це заявив народний депутат Владислав Криклій, якого партія "Слуга народу" делегує на посаду голови транспортного комітету Верховної ради, в інтерв'ю виданню LIGA.net.

При цьому Криклій вважає, що це буде остання відстрочення, оскільки ті, хто бажає реєструвати автомобілі, навряд чи з'являться.

Народний депутат зазначив, що у багатьох просто немає документів на машини. "У січні-лютому спостерігалася аномальна кількість реєстрацій автомобілів на єврономерах. Тільки в січні 2019-го зафіксували понад 200 тисяч реєстрацій транспорту, показник січня 2018-го - 70 тисяч реєстрацій", - скзав він.

За його словами, зараз залишилися незареєстрованими тільки ті, хто не хоче, не може або не має документів. "Ось вони і намагаються це відтягувати. Коли закінчиться період без штрафів, будемо сідати і на цифрах дивитися кількість реєстрацій", - додав депутат.

Нагадаємо, пільговий період розмитнення авто на іноземній реєстрації тривав протягом трьох місяців до 22 лютого 2019 року. Протягом цього часу власники "євроблях" могли отримати українські номери, заплативши половину стандартного акцизного збору.

Наприкінці травня Верховна рада відтермінувала введення штрафів для власників нерозмитнених "євроблях" на три місяці - до 24 серпня 2019 року.

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