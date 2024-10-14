Певица Екатерина Бужинская: Я не могла петь два месяца

Певица и Народная артистка Украины Екатерина Бужинская живет на две страны. Ее младшие дети и муж, гражданин Болгарии Димитар Стойчев, сейчас за границей, а сама она гастролирует с благотворительными концертами. И, признается звезда, совмещать все это нелегко.

В интервью для РБК-Украина Бужинская рассказала, как воспитывает детей, почему не могла петь в начале полномасштабной войны, как держит себя в форме и изменились ее заработки.

– Екатерина, у вас трое детей - старшая дочь и двойняшки. Как вам удается совмещать материнство и карьеру, трудно находить баланс?

– На самом деле, совмещать очень нелегко и непросто. Я всегда говорю, что, наверное, настоящим артистам лучше быть без семьи, без детей, потому что тогда артист может полностью отдаваться сцене. И слава Богу, что есть родственники, есть люди, которые могут помогать, есть онлайн-устройства, и ты можешь смотреть, что делает твой ребенок, и где он находится, и с ним общаться в любой точке мира.

Но это нелегко, потому что когда ты постоянно на гастролях, всегда мама-певица, то есть детей никогда не видишь. Я каждый день с ними общаюсь, но дети растут и мама нужна рядом. И мне это очень болит. Мне хочется и на сцене быть, и жить своей личной жизнью. У меня за детей болит душа, потому что мне хочется видеть их почаще.

Но я хочу, чтобы был мир в Украине, и мы все находились в Украине, и я могла работать, возвращаться домой, видеть детей. А так выходит, что сейчас Леночка (старшая дочь) в Германии учится. Малыши пошли во второй класс в Болгарии, в Софии. И вот мы на расстоянии с ними.

Дети Бужинской (скриншот)

– Скажите, есть ли у вас какие-то запреты? Что вы категорически не разрешаете близнецам (дочери и сыну)?

– Им будет скоро 8 лет мы с их отцом, моим мужем Димитаром, не разрешаем мобильный телефон. У нас есть возможность приобрести им все, что они хотят, но мы этого не делаем, они не сидят в интернете

Они занимаются, ходят на кружки. Екатеринка ходит на карате, на танцы и на рисование. Дима на футбол и баскетбол. А еще он проходит курс юного архитектора. И школа. То есть в телефонах они, слава Богу, еще не сидят.

– А как дети реагируют на такой запрет? Они не говорят, что у всех их друзей есть телефоны, а у них нет?

– Нет, они ничего не говорят. Они недавно сказали, что им нужно обновить велосипеды. Я говорю: "Хорошо, я приезжаю и едем покупать новые велосипеды". Нет вопросов. Все что за спорт, для здоровья, для развития - я только за. Ну и конечно у них большие мечты. Они любят очень путешествовать. Они говорят, что хотят в Диснейленд, в Париж, еще мечтают о поездке к Санта-Клаусу.

– В свое время вы делились, что между вашей старшей дочерью от первого брака и вашим мужем возникали конфликты. Вам удалось найти компромисс в этой ситуации?

– Ну, дело в том, что у тинейджеров непростые у всех характеры, потому что у них протест почти во всем. Сейчас Леночке скоро будет 18 лет, она взрослая девушка. И, слава Богу, отношения нормализовали. Но она не находится в Болгарии, она живет отдельно в Германии. И об этом вопросе даже нет и речи.

Бужинская с детьми и мужем (скриншот)

– Как ваш муж относится к вашим гастролям? Вы выступаете вместе с Михаилом Грицканом. Не ревнует ли он к нему?

– У нас все хорошо. Просто он не публичный человек, у него нет желания. К Михаилу он относится хорошо, с уважением. И благодарит Михаила за то, что во время войны в Украине я более-менее в безопасности. Потому что Михаил за мной присматривается. Я в тепле, я накормлен, я под защитой. Я не одна, с коллективом. Тем более что Михаил организатор почти всех наших концертов.

Димитар знаком с Михаилом. Говорил: "Нормальный мужик, все хорошо, все, можно сотрудничать, классный тандем". Мы сделали семь дуэтов, семь общих песен. У нас очень плодотворное творчество.

И уже 20 октября, в Киеве, во Дворце Украины, в 18:00 всех ждем на нашем большом благотворительном концерте. Мы дали с Михаилом более 250 благотворительных концертов, мы собираем деньги, помогаем. И выступаем иногда в местах, о которых даже нельзя говорить в прессе. Потому что запрещено. Но мы со своим народом, мы вместе с ВСУ и творчеством, культурный фронт наш, мы стараемся приблизить победу и договорились петь вместе до победного концерта.

Конечно, муж не очень радуется. Потому что нужно думать о своей жизни, я мама троих детей. Мы выступали в Харькове, Одессе, Днепре, Кременчуге, в бомбоубежищах. И дрон кружил 9 часов над нами. И он говорит: "Знал, что женился на певице, я тебя удержать не могу. Хочешь - поезжай".

– К сожалению, есть определенные артисты, такие как предательница Таисия Повалий. Она перешла на сторону агрессора, распространяет кремлевские фейки. Что вы о ней думаете?

– Ну, талант у нее не отнять, но комментировать ее поступки как человека, я думаю, что мне нет смысла. Потому что мое мнение совпадает со мнением нашего народа.

Я просто говорила, что Ани Лорак - это моя землячка. Мы вместе из Черновцов, там есть такая "Аллея славы" возле Оперного театра. Где звезды Софии Ротару, Иво Бобула, всех наших артистов. И звезду Ани Лорак люди разбили. Что мне говорить, комментировать? Народ это решает сам.

Бужинская рассказала о жизни в условиях войны (фото предоставлено певицей)

- Писал ли вам кто-то из РФ в 2014 году или в начале полномасштабной войны?

– Ну, у меня друзей таких прямо не было, но эти знакомые, которые были еще очень давно, до 2014 года, я перестала с ними принципиально общаться. Принципиально. А некоторые люди, которые просто могли в Facebook написать, это был один человек, он написал: "Мне стыдно, что я россиянин, Екатерина, извини, мне стыдно, что у меня российский паспорт".

А с русскими артистами я перестала общаться в 2014 году, я стала волонтером, я начала проводить международные социальные проекты, я стала президентом благотворительного фонда "Чистые сердца". Тогда я уже пела песню "Солдат Украины".

А еще, в 2001 году на фестивале в Сан-Ремо мне предложили исполнить песню на русском языке. На что я ответила, что не имею права этого делать, потому что приехала из Украины. Я набралась смелости. И сказала: "Или я пою "О, моя святая Україна", или я еду домой". И они мне разрешили.

– Относительно ваших выступлений. Вы поете вживую, есть ли у вас какие-то секреты подготовки к концертам?

– Для меня, как и для большинства артистов, важно качественно поесть. Важно есть белок: рыбу или мясо, но без соли и перца. Но не позже чем за два часа до концерта. Обязательно перед концертом я разогреваюсь. А вообще для нас очень важно наше психоэмоциональное состояние.

– В начале полномасштабной войны вам было тяжело петь?

– В первый день я была в Киеве, увидела своими глазами, как в дом прилетел обломок ракеты. Дом загорелся, я очень сильно испугалась. Почему-то казалось, что я такая смелая, но нет. И пока я добиралась в Болгарию, не могла есть и пить. И когда муж меня встретил на границе, мы вызвали "скорую", мне укололи лекарство. У меня был очень сильный спазм от страха, раньше такого не случалось.

Я не могла петь около двух месяцев. И когда мои коллеги пели, то думала: Боже, как они сильные люди. Но они, вероятно, не видели того, что видела я. И песня "Сила кохання", написанная уже после полномасштабного вторжения, она меня спасла. С этой песней я вернулась на сцену, начала выступать, собирать на ВСУ.

– Кто-то из ваших родных сейчас на фронте?

– Мой родной брат Олег, спортивный журналист, ушел на фронт. Он никогда до этого не держал в руках оружие. И пошел добровольцем. Для его бригады, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", я начала собирать деньги.

– Как изменились ваши выступления, подготовка к ним, после 24 февраля 2022 года?

– Раньше, со мной всегда ездила большая команда. У меня было пять музыкантов, звукорежиссеры, балет, девушка, которая делала мне прическу и макияж. Когда мы начали ездить (с Михаилом Грицканом), только два артиста и звукорежиссер, мы иногда пели в таких условиях, где лучше петь просто без микрофона. Честно, мы уже не боимся ничего в плане аппаратуры. Мы на таком плохом звуке, бывало, за границей пели, это для нас большой опыт.

В Украине, когда отключали свет, мы пели в полной темноте. Почти два часа люди сидели до конца, они подпевали. И это такой опыт!

– Вы очень редко попадаете в медийные скандалы. Не было ли у вас желания "хайпануть"?

– Есть одна журналистка, она скандальная, и она мне говорит: "Сделаем такой ход, мол, у вас с Михаилом Грицканом роман?". А я думаю: как наши половинки?... Я посоветовалась с Михаилом, а он говорит: "Нам не нужны такие скандалы".

Известная артистка высказалась о Потапе и Повалий (фото предоставлено певицей)

– Кстати, что вы думаете о скандалах вокруг известных артистов (Потап, Олег Винник, Влад Яма и так далее), которые сейчас находятся за границей, пока ваш брат воюет на фронте. Как вы к этому относитесь?

– Я не комментирую, не реагирую, потому что я делаю свое дело. И я отвечаю за себя и за свою семью. Конечно, я это не поддерживаю. Но я не хочу пиариться на ком-то. Я делаю свое дело и отвечаю за себя.

– Екатерина, вам 45 лет, у вас трое детей и вы прекрасно выглядите. В чем секрет вашей фигуры?

– Хочу очень поблагодарить своих родителей за отличную генетику. Но раньше я могла есть сладкое на ночь, и я не поправлялась. А сейчас я почти год не употребляю сахар, хлеб, все такие изделия. Никакой муки совсем. Благодаря терапии Майера, которую я прошла в январе, я сбросила 4 килограмма, но для меня это достаточно, потому что я никогда не была полной. Ну, может быть, только во время беременности. В принципе, я уже 20 лет почти в одном весе. Я не курю, не злоупотребляю, достаточно много работаю.

Когда я выхожу со сцены, у меня мокрое просто все, даже волосы. То есть я многое отдаю энергии. И, пожалуй, это и не дает набирать вес.

– Сейчас очень популярны пластические операции, "уколы красоты", процедуры у косметологов. Как вы к этому относитесь?

– Когда-то, лет 20 назад, об этом никто не знал. И обычная женщина ничего не могла себе позволить. Когда 20 лет назад у звезд были виниры, наращенные волосы, инъекции, ну мне тогда еще было рано, но я знаю, кто их делал. А сейчас это делают все. Все, кто может себе немного выделить средства на это. Поэтому этим уже никого не удивишь.

Девушки есть такие "тюнингованные" сейчас, что звезды эстрады просто рядом не стоят. И я всегда считаю, что если что-то делать, то нужно делать, во-первых, с умом, чтобы не навредить здоровью. Во-вторых, нужно стараться делать это ювелирно и не экспериментировать с людьми, не имеющими высшего медицинского образования.

То есть, конечно, нужно поддерживать свою кожу, тургор, но если вы будете заниматься спортом, качественно питаться, если вы будете жить в любви, если вы будете иметь любимую работу, идти в мир с добром, то "заломов" не будет. Но, конечно, какие-то инъекции немного, с умом, они не помешают, ничего плохого в этом нет. И это ни для кого сейчас не секрет.

– У вас очень эффектные образы. Возможно, у вас есть собственный стилист или же вы собираете "луки" самостоятельно?

– Я 20 лет делаю это самостоятельно. Последние 6 лет сотрудничаю с украинскими дизайнерами. Все, что вы на мне видите, это все украинская одежда. У меня нет принципиально ничего от иностранных производителей, все от украинских брендов.

Многие мне хейтили, писали: "Екатерина, война, а вы в таких роскошных платьях!". Я хочу сказать, что мне дарят платья. Я не покупаю эти платья, а рекламирую, во мне видят модель. Я считаю, что украинки, несмотря на войну, должны все равно быть лучшими женщинами.

И на концертах я говорю: "Девушки, не оставляйте лучшее на завтра, мы сейчас не знаем, что будет завтра. Надевайте лучшее платье, делайте макияж, любите, идите, покоряйте мир". Да, мы сейчас, все украинцы, живем одним днем. И мы привыкли к воздушным тревогам. К сожалению, мы привыкаем к войне. Это ужасно.

Бужинская призналась, как изменились ее доходы во время войны (фото предоставлено певицей)

–​​ А вы можете вспомнить поступок, которым очень гордитесь?

– Можно сказать, что не горжусь, но, может быть, это был плюсик в карму. У меня была одна девочка, очень талантливая вокалистка, это было давно, до войны. Она очень хотела учиться в одном престижном университете в Киеве. И для себя я бы никогда не пошла просить, но я пошла просить за нее. И я уговорила ректора взять ее бесплатно. И для этого ребенка, Боже, это было такое счастье. Это был для нее такой шанс в жизни.

– А как изменились ваши заработки во время полномасштабной войны?

– Конечно, они изменились и стали гораздо меньше. Это ожидаемо, потому что война, потому что люди экономят, потому что люди не понимают, как жить завтра, чем кормить детей. Трудно всем. Но, благодаря, например, украинским брендам, мне и всем моим детям есть что надеть. И мы уже на одежде можем экономить.

На песнях экономить не будешь, потому что мы делаем аранжировку в лучших студиях, а там цены не изменились. Если ты покупаешь хит, там цены не изменились, а, может, стали и больше. Поэтому большинство заработков моих, личных, идет на творчество.

Я там могу немного отложить на отдых для семьи, но 80% идет на творчество, на развитие, на новые песни. Вот, например, сейчас. Дворец Украина, аренда - даже страшно сказать, сколько! Аппаратура, свет, балет, костюмы, подготовка. Это космически дорого. И я не знаю, почему это не делается в нашем государстве, почему не делает скидку для народных артистов?