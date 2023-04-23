Не сразу стали христианами: в Чернигове нашли особые захоронения времен Киевской Руси

В Чернигове археологи обнаружили древние захоронения на месте могильника времен Киевской Руси, где прежде были выявлены курганные погребения, выполненные по языческим обрядам.

Такое тысячелетнее захоронения были найдены при ремонтных работах и раскопке траншеи водопровода по ул. Любецкий.

"О том, что здесь находился могильник, исследователи узнали в 2019 г., когда у Дворца Химиков были найдены грунтовые захоронения древнерусских времен. В последующие годы количество раскопанных древних могил увеличилось, были найдены и остатки языческих курганов", - отметил специалист.

Черниговские курганы

То, что курганные могильники полукругом перепоясывали давний Чернигов, ученые обратили внимание уже давно. Также курганные насыпи стояли вдоль больших дорог, выходивших из города.

Археолог рассказывает, что в настоящее время трудно сказать, были ли эти обнаруженные захоронения привязаны к такому "поясу могил", или же они относились к старинной Любецкой дороге.

Ученые обращают внимание на интересную деталь, что раскопанные курганные захоронения в этом месте являются довольно поздними.

Раскопки в Чернигове на месте древних могильников (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

Языческие ритуалы погребения при христианстве

"Можно говорить, что черниговцы не сразу стали христианами, по крайней мере, в XI в., а может и в начале XII в. некоторые из них хоронили своих умерших под курганами. Следует отметить, что хотя погребальный обряд является очень консервативным элементом материальной культуры, археологи замечают его изменения, произошедшие в XI веке", - рассказывает ученый.

Так, объясняет он, сначала была прекращена практика сожжения тел умерших, так как христианство осуждало подобный языческий обряд, и в старину считалось, что сожженный покойник не сможет воскреснуть.

Кроме того, добавляет археолог, под влиянием христианства язычники "стали менее "кровожадными" - в подкурганных захоронениях уже не встречаются остатки тел людей и животных специально убитых, для сопровождения своего хозяина в потустороннем мире".

Древние "домики мертвых"

"Наглядным тому примером является курган на выезде из Седнева, раскопанный при участии автора в 2004 г. Погребенный здесь покойный был богатым человеком, его похоронили в "камере" (домике мертвых)", - говорит Игнатенко.

По такому образу в Х веке хоронили знать на территории Киевской Руси-Украине и в Скандинавии.

"Правда, богатство сыграло злую шутку с покойником, через несколько десятков лет после похорон грабители прорыли ход в камеру и ограбили ее. Археологам достались только глиняный горшок и железная фибула и еще несколько предметов, позволяющих датировать погребение серединой XI века", - рассказывает ученый.

Также грабители разбрасывали кости покойного, и именно в таком положении их "припечатал" к земле обвалившийся потолок камеры.

Седневский курган под Черниговом (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)

"Возможно, в могиле были драгоценности, а вот чего не было - так это скелетов жены и лошади, которые обычно находят в подобных гробницах. Наконец, от старого языческого обряда остались только курганные насыпи. Естественно, были языческие ритуалы, сопровождавшие погребения в те времена, думаю, у них было достаточно мистических действий и слов", - говорит археолог.

Он также добавляет, что сейчас ученые о них ничего не знают.

Раскопки Седневского кургана в Черниговской области (фото: facebook.com/ihor.ihnatenko)