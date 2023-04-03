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Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)

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Тернопольская область, Понедельник 03 апреля 2023 18:32
Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото) Под Тернополем нашли древнее поселение трипольской культуры (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Тернопольской области случайно обнаружили остатки древнего поселения, которое может относиться к трипольскому периоду. Найдена посуда и орудия труда с соответствующим орнаментом, которые относятся к середине 5 тысячелетия до н.э.

Детали о находке рассказал директор Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик в комментарии для "Суспільне".

По словам директора музея, древнее поселение обнаружили в лесном урочище "Поповский сад" вблизи Гусятина. На вспаханном поле он обнаружил фрагменты посуды и жилья.

"Я шел собирать информацию об источнике в этом месте и на территории распаханного поля заметил фрагменты посуды и жилья. По предварительной версии, это трипольское поселение. На фрагментах посуды обнаружена роспись, присущая этой культуре. Остатки жилья, а именно, куски глины, которыми обмазывали деревянные брусья в те времена, тоже свидетельствуют, что это может принадлежать к трипольской культуре", - рассказал Тарас Василик.

Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)

Фрагменты Трипольской культуры найдены в Тернопольской области (фото: Тарас Василик)

Он добавил, что в реестре памятников археологии этого древнего поселения нет. И в ближайшее время фрагментами займутся специалисты.

"Планируем пригласить специалистов, изучающих трипольскую культуру, чтобы они продолжили исследование и определили, к какому времени трипольской культуры принадлежат эти фрагменты", - отметил директор музея.

После результатов исследования будут подавать заявку на внесение древнего поселения в реестр. Сейчас в этом реестре уже находится около тысячи поселений трипольской культуры.

Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)

Фрагменты Трипольской культуры найдены в Тернопольской области (фото: Тарас Василик)

Трипольская культура - это археологическая культура энеолита и раннего бронзового века на территории Молдавии, Украины и части Румынии. Согласно картам, на территории Украины уже были найдены древние поселения трипольской культуры в Черновицкой и Винницкой областях.

Под Тернополем случайно обнаружили древнее поселение трипольской культуры (фото)Карта распространения трипольской культуры

Ранее мы рассказывали о том, что фрагменты трипольской культуры были найдены в пещере Вертеба Тернопольской области.

А также мы писали о том, что под Запорожьем нашли череп, которому около 7 тысяч лет.

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