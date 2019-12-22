В одному з парків Києва нещадно рубають ліс: пройшли перші "розбірки" (фото)

У Києві незаконно рубають дерева (фото: Михайло Погребиський/Facebook)

У Києві на території Голосіївського лісу рубають дерева

У Києві на території Голосіївського лісу нещадно рубають дерева. Це відбувається в урочищі Теремки, там же пройшли перші фізичні сутички між захисниками природи і тими, хто рубає дерева. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Михайло Погребиський.

"Сьогодні нарешті побачили в цілому адекватну реакцію директора НПП "Голосіївський" В'ячеслава Потапенка - він і працівники Державної служби охорони природно-заповідного фонду НПП "Голосіївський" сьогодні були на місці вирубки, яка триває, разом з представниками Громадської ради при Голосіївській РДА, ОСН "Теремки 1 ", інституту зоології ім Шмальгаузена НАНУ (землекористувач урочища), помічниками народного депутата Олександр Юрченко, екоактивістів", - написав Михайло.

Лісорубів присутність громадськості зовсім не збентежилоа вони нахабно продовжували рубати ліс і показували нецензурні жести. Керує незаконною вирубкою представник ЗАТ "Атлант" Голованов Валерій Вікторович, який за всяку ціну має намір побудувати на території нацпарку автомобільну дорогу і прокласти труби.

"Я все одно доріжу до кінця!" - заявив Голованов.

На території Голосіївського лісу рубають дерева (фото: Михайло Погребиський/Facebook)