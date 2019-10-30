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Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат

Новини » Політика    30.10.2019 - 13:36
Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідний законопроект за основу ухвалила ще Рада 8 скликання

Верховна рада схвалила в другому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)", передає кореспондент РБК-Україна.

За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні ВР, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначалося, що в 2000 році був прийнятий закон "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону", який вводив мораторій на 10 років на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісах на стрімких схилах Карпат.

Відповідно в 2011 році цей мораторій перестав діяти, і проведення суцільних рубок ялицево-букових лісів знову стало можливим.

"Цей закон встановлює заборону на проведення суцільних рубок на гірських ялицево-букових деревостанах, суцільних рубок головного користування і будь-яких інших суцільних рубок у високогірних лісах, в лісах в лавинонебезпечних та селенебезпечних басейнах та на берегозахисних ділянках лісу в Карпатському регіоні України, крім розробки суцільних буреломів і вітровалів, а також пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень", - йдеться в тексті закону

Нагадаємо, що даний законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.

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