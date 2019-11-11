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В Україні запустили проект "Ліс у смартфоні"

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 14:41
В Україні запустили проект "Ліс у смартфоні"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пілотний проект поки діє в шести областях

У шести областях України запустили пілотний проект "Ліс в смартфоні", який поєднує електронний реєстр заготівлі деревини та онлайн-карту вирубок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що станом на 11 листопада тут оприлюднена інформація про 30,6 тис. виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини. Онлайн-карта вирубок поширюється на Чернігівську, Полтавську, Рівненську, Київську, Волинську, Тернопільську області.

Сервіс доступний за адресою lk.ukrforest.com. Реєстр містить ряд опцій, зокрема, можна вибрати необхідну область, лісгосп, лісництво, квартал і наділ, систему і тип вирубок, їх статус та період проведення.

При цьому українців закликають у разі виявлення місця вирубки лісу без відповідного квитка, звернутися до лісництва або викликати поліцію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпат. Зазначимо, у 2011 році мораторій на вирубку перестав діяти, і проведення суцільних вирубок ялицево-букових лісів знову стало можливим. Мораторій був введений у 2000 році терміном на 10 років.

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