Мешканців Івано-Франківська тероризують леопардом (відео)

В Івано-Франківську людей налякав леопард (ілюстративне фото: )

Мешканці багатоповерхівок в Івано-Франківську побачили леопарда і викликали поліцію

В Івано-Франківську мешканців житлового комплексу налякав леопард. Тварині кілька місяців і вона з'явилася з молодими людьми на прогулянці поруч з багатоповерхівками. Люди викликали поліцію.

Звідки взявся леопард в місті, і що з ним тепер, йдеться в сюжеті ТСН.

Одну з місцевих мешканок, яка гуляла з собакою, попросили відійти на безпечну відстань. Мовляв, леопард собак не любить. Причому леопард був без повідка - його він теж не шанує.

Експерти із зоопарку кажуть, що так, на відео леопард, а не схожа на нього порода кішки.

Але заводити леопарда вдома - злочин. Адже приручити його неможливо. Поки тварина маленька, стрес буде переживати вона, коли підросте - це стане вже небезпечно для людей.

Поліцейські знайшли квартиру, в якій живе леопард. Але виявилося, що її знімають, орендодавець про тварину нічого не знає, а наймачів разом з леопардом і слід прохолов.

В соцмережах вирахували нібито власника леопарда. Але він переконує, що на його фото і відео зовсім інша тварина, знаходиться вона в Києві. І записати відео і зробити фото "йому випала випадкова можливість".

В Івано-Франківську люди злякалися леопарда (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що парк у Києві окупували дикі тварини, які зовсім не бояться людей.

Також повідомлялося про те, що в людному парку за межею столиці живе зграя лисиць. Люди підгодовують їх навіть морозивом, а волонтери намагаються виловити.