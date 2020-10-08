ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію: фото рептилії

Чорнобиль, Четвер 08 жовтня 2020 06:39
У Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію: фото рептилії
Чорнобильський заповідник (фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018
Автор: Володимир Костирін

У Чорнобильській зоні зафіксували червонокнижну змію

У Чорнобильській зоні відчуження побачили рідкісну змію - мідянку, яка занесена до Червоної книги України. Рептилію виявили під час дослідження водойм заповідника.

Фахівці проводили дослідження земноводних в Україні та зокрема в Зоні зважаючи на тривожну ситуацію з різким зменшенням чисельності амфібій в Європі. Про це йдеться в повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в Facebook.

Вчені перевіряли, наскільки ця тенденція проявляється в Чорнобильській зоні. Причиною скорочення популяцій амфібій називають зараження земноводних хітридіомікозом (Chytridiomicota) - грибковим захворюванням, яке призводить до їх масової загибелі.

Дослідники провели відбір жаб для подальших лабораторних досліджень, і під час польових досліджень зафіксували присутність мідянки.

Експерт-герпетолог ГО "UNCG" Олексій Марущак взяв змію в руки, виміряв довжину та продемонстрував, що для людини вона небезпеки не представляє.

У Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію: фото рептиліїУ Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію: фото рептилії

Мідянка у Чорнобильській зоні (фото Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)

Мідянка отруйних зубів не має. Певну токсичність може мати слина, проте для людини вона не отруйна. Харчуються змії переважно ящірками, комахами, пташенятами, мишами, земноводними. Свою здобич мідянка стискає кільцями тіла та проковтує живцем.

Мідянку легко відрізнити від інших європейських плазунів через характерну темну смугу, яка проходить від ніздрі через око до кута рота або навіть на боки шиї. Своїй назві в Україні мідянка зобов'язана окрасу спинної сторони: мідно-червоному, сірому, сіро-бурому, коричнево-сірому, червоно-бурому (проте рідко трапляються чорні особини - меланісти).

Зазвичай довжина мідянки звичайної не перевищує 60-70 см.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобилі показали на фото рідкісну птицю-невидимку - деркача.

Також ми писали, що у Чорнобильській зоні помітили бурих ведмедів - клишоногих не бачили до цього в тих краях понад 100 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Тварини животныеЧорнобильзмеи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся