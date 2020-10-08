У Чорнобилі вчені помітили рідкісну для України змію: фото рептилії

Чорнобильський заповідник (фото: Денис Вишневський / facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильській зоні зафіксували червонокнижну змію

У Чорнобильській зоні відчуження побачили рідкісну змію - мідянку, яка занесена до Червоної книги України. Рептилію виявили під час дослідження водойм заповідника.

Фахівці проводили дослідження земноводних в Україні та зокрема в Зоні зважаючи на тривожну ситуацію з різким зменшенням чисельності амфібій в Європі. Про це йдеться в повідомленні Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в Facebook.

Вчені перевіряли, наскільки ця тенденція проявляється в Чорнобильській зоні. Причиною скорочення популяцій амфібій називають зараження земноводних хітридіомікозом (Chytridiomicota) - грибковим захворюванням, яке призводить до їх масової загибелі.

Дослідники провели відбір жаб для подальших лабораторних досліджень, і під час польових досліджень зафіксували присутність мідянки.

Експерт-герпетолог ГО "UNCG" Олексій Марущак взяв змію в руки, виміряв довжину та продемонстрував, що для людини вона небезпеки не представляє.

Мідянка у Чорнобильській зоні (фото Сергія Домашевського / facebook.com/zapovidnyk2018)

Мідянка отруйних зубів не має. Певну токсичність може мати слина, проте для людини вона не отруйна. Харчуються змії переважно ящірками, комахами, пташенятами, мишами, земноводними. Свою здобич мідянка стискає кільцями тіла та проковтує живцем.

Мідянку легко відрізнити від інших європейських плазунів через характерну темну смугу, яка проходить від ніздрі через око до кута рота або навіть на боки шиї. Своїй назві в Україні мідянка зобов'язана окрасу спинної сторони: мідно-червоному, сірому, сіро-бурому, коричнево-сірому, червоно-бурому (проте рідко трапляються чорні особини - меланісти).

Зазвичай довжина мідянки звичайної не перевищує 60-70 см.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобилі показали на фото рідкісну птицю-невидимку - деркача.

Також ми писали, що у Чорнобильській зоні помітили бурих ведмедів - клишоногих не бачили до цього в тих краях понад 100 років.