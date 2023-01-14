Как украинки праздновали "Дівич-вечір", пока советы его не превратили в "девишник"

Эти традиции почти полностью искоренили советские власти во время 70-летней оккупации украинского народа. Вместо этого насадила вариант разгульного празднования "девишника".

О том, как наши предки отмечали "Дівич-вечір" в древности, рассказала в Facebook Роксоляна Шимчук, этнограф и коллекционер древней украинской одежды.

Как когда-то праздновали "Дівич-вечір"

"Хотим рассказать о "Дівич-вечорі", который во время советской оккупации трансформировался в такой отвратительный, невыносимый для уха и неприсущий украинцам по своей сути "девишник". Этот рассказ будет полезен молодым людям, которые намерены вскоре жениться. И возможно, он натолкнет кого-то на восстановление и возрождение таких прекрасных и содержательных обрядов, которые веками бытовали в нашем народе", - пишет эксперт.

В пятницу, накануне брака, который обычно происходил в субботу с последующим празднованием от 2-х до 7-ми дней, у молодежи был вечер, ознаменовавший прощание с их девичеством і холостяцкой жизнью. Жених и невеста праздновали его отдельно.

"Молодой и молодая проводили свой последний "свободный" вечер в кругу подруг и друзей, еще не обремененных брачными обязательствами и семейными заботами. Это празднование проходило очень весело. Девушки с песнями и присказкам плели венки из барвинка для брачной церемонии молодых. Делали букетики из цветов и барвинка для будущих гостей. Выплетали "судьбу" - символическую гирлянду из вечно-зеленого барвинка, которая обрамляла образ (икону) над столом молодоженов", - объясняет Шимчук.

Такой обряд по плетению "батогов" из барвинка до сих пор сохранился в некоторых регионах. В частности, его соблюдают в Винницкой области.

"Также молодые делали последние приготовления к свадьбе. На этот день невеста должна была приготовить брачную рубашку для молодого, ведь в конце "Дівич-вечора" неизбежно должны были прийти ребята для щедрого выкупа ее из рук невесты", - добавляет эксперт.

Торги, выкуп и забавы всегда были веселыми и шумными и часто длились далеко за полночь. А уже на следующий день пара венчалась и праздновала свадьбу. Картина "Дівич-вечір" В. Маковского,1883 г. (фото: Википедия)