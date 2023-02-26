Вот в каких нарядах женились украинцы в начале ХХ века: 15 свадебных фото

Свадьба издавна считалась одним из самых важных событий в жизни. К ней тщательно готовились - шили нарядную одежду и делали специальные венки. Наряды невест поражали красотой, разнообразием и изысканностью.

Каким был свадебный наряд украинцев 100 лет назад

Свадьба всегда была особым событием для украинцев. Таинство венчания сопровождалось обрядовыми традициями. Большое значение отводили праздничной одежде. Каждая деталь в ней была важной. Наши предки верили, что от этого зависит успешность заключения брака.

Традиционная свадебная одежда отличалась в каждом регионе. Общей чертой было то, что в древности украинцы женились в этнической одежде.

Когда-то девушки в свой день свадьбы наряжались в лучшую одежду, надевали ожерелье и украшали голову венком. Иногда такой изготовляли в течение нескольких месяцев. Цветки делали из папирусной бумаги, покрывали воском и крепили к проволочкам, из которых формировали венок. После свадьбы его хранили на счастье так, как сейчас это делают с фатой.

Делимся архивными свадебными фотографиями наших предков из разных уголков Украины.

Свадебное фото в студии. Город Киев, 1900-е годы (скриншот)

Свадебное фото в студии. Город Звенигородка Черкасской области, 1910-е годы (скриншот)

Свадебное фото 1910-х годов, Черкассы (скриншот)

Свадебная фотография из села Горошова Тернопольской области, 1913 год (скриншот)

Старшина конного полка имени Костя Гордиенко с невестой, апрель 1918 года (скриншот)

Свадебная фотография начала XX века. Ивано-Франковская область (скриншот)

Молодая со свадебными дружками. Ивано-Франковская область, 1950 год (скриншот)

Свадебная пара. Сумская область, середина ХХ века (скриншот)

Когда появились белые свадебные платья

К середине XIX ст. в мире не было традиции надевать на свадебную церемонию белое платье. Девушки наряжались в новое красивое платье, которое отвечало тогдашним тенденциям моды.

Современная традиция венчаться в белом взяла начало из Великобритании. В 1840 году королева Виктория нарядилась на свою свадьбу в белоснежное атласное платье, которое тогда очень поразило всех гостей.

С тех пор все невест стали надевать белые наряды на свою свадьбу. Интересно, что это платье в течение жизни они могли носить важные события. Королева Виктории также несколько раз появлялась в свадебном платье на светских мероприятиях.

В начале ХХ века мода на белые свадебные платья дошла до украинских земель. В 20-30 годах галичанки на венчание наряжались в элегантные платья, сшитые по последним тенденциям. Стиль тогда отличался простотой и элегантностью, образы невест были очень нежными.

Серафима Веретельник с мужем Андреем Самилом, 1930-е годы, Галичина (фото: Локальная история)

Свадьба Иосифы Вертиполох и Степана Олиевских г. Львов, 1929 г. (фото: Локальная история)

Свадебное фото, Галичина, 1930-е годы (фото: Локальная история)

Свадьба Дарии и Степана Кордубов, г. Коломыя, 25 октября 1930 (фото: Локальная история)

Свадьба Марии Иваникевич 1938/39 год (фото: Локальная история)

Свадьба Надежды Денис 1920-е годы (фото: Локальная история)