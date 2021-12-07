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Одна за однією вдарять три сильні магнітні: з'явився календар небезпечних дат

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Вівторок 07 грудня 2021 09:53
Одна за однією вдарять три сильні магнітні: з'явився календар небезпечних дат Колаж РБК-Україна: магнітні бурі в грудні 2021 будуть сильними
Автор: Світлана Мащенко

Магнітні бурі стануть причиною головного болю у багатьох людей тричі до кінця цього року. Експерти оновили прогноз щодо геомагнітної активності, судячи з якого найнапруженішим стане кінець року.

Небезпечні дати, на кого найсильніше впливають бурі і як уберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дати магнітних бур

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, до кінця року будуть три сильні магнітні бурі: 17, 27, 28 грудня.

Крім того 13, 18, 29 грудня магнітосфера буде "збудженою".

Одна за однією вдарять три сильні магнітні: з'явився календар небезпечних дат

Скрін: дати магнітних бур у грудні 2021 (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря

Під магнітною (геомагнітною) бурею експерти мають на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Магнітні бурі викликають збої в роботі техніки, а також можуть впливати на самопочуття деяких людей.

Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.

На кого може впливати магнітна буря

До впливу геомагнітних коливань схильні метеозалежні люди, похилого віку, ті, у кого є хронічні хвороби, зокрема серцево-судинні, психологічно нестабільні люди.

У ці дні може "стрибати" тиск, порушуватися серцевий ритм, нагадувати про себе старі травми, загострюватися хвороби, виникати відчуття тривоги, напруженості, проблеми зі сном і так далі.

Як уберегти здоров'я в дні геомагнітних хвилювань

Ось кілька порад, які допоможуть пережити дні магнітних бур:

  • Спіть 7-8 годин в провітрюваному приміщенні.
  • Гуляйте на свіжому повітрі.
  • Відмовтеся від алкоголю, жирної, гострої, важкої їжі.
  • Пийте менше кави, міцного чаю і по можливості відмовтеся від куріння.
  • Уникайте фізичних і емоційних навантажень.
  • Відкладіть вирішення складних питань і завдань на інші дні.
  • Якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, тримайте необхідні ліки поблизу.

Раніше в NASA показали дуже потужний спалах на Сонці 2021, що викликав магнітну бурю.

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Магнітна буря
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