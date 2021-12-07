Одна за однією вдарять три сильні магнітні: з'явився календар небезпечних дат

Магнітні бурі стануть причиною головного болю у багатьох людей тричі до кінця цього року. Експерти оновили прогноз щодо геомагнітної активності, судячи з якого найнапруженішим стане кінець року.

Небезпечні дати, на кого найсильніше впливають бурі і як уберегтися - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Дати магнітних бур

Так, згідно з прогнозом Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, ФІАН, до кінця року будуть три сильні магнітні бурі: 17, 27, 28 грудня.

Крім того 13, 18, 29 грудня магнітосфера буде "збудженою".

Скрін: дати магнітних бур у грудні 2021 (tesis.lebedev.ru)

Що таке магнітна буря

Під магнітною (геомагнітною) бурею експерти мають на увазі порушення магнітосфери планети, що виникає в результаті посиленого обміну енергії сонячного вітру з космічним середовищем, що оточує Землю.

Магнітні бурі викликають збої в роботі техніки, а також можуть впливати на самопочуття деяких людей.

Така буря може тривати кілька годин і навіть кілька днів поспіль.

На кого може впливати магнітна буря

До впливу геомагнітних коливань схильні метеозалежні люди, похилого віку, ті, у кого є хронічні хвороби, зокрема серцево-судинні, психологічно нестабільні люди.

У ці дні може "стрибати" тиск, порушуватися серцевий ритм, нагадувати про себе старі травми, загострюватися хвороби, виникати відчуття тривоги, напруженості, проблеми зі сном і так далі.

Як уберегти здоров'я в дні геомагнітних хвилювань

Ось кілька порад, які допоможуть пережити дні магнітних бур: