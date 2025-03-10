Новые выпуски "Супермамы": что известно об участницах и чем они удивят (видео)

На СТБ состоялась премьера нового сезона реалити "Супермама" Еженедельно, с понедельника по четверг, в 18:50, новая четверка мамочек соревнуется за звание супермамы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем будут поражать участницы на этой неделе, и каких сюрпризов ждать зрителям.

Новые выпуски "Супермамы" - что известно о героинях

На этой неделе мы увидим истории следующих участниц:

Мама и "ментор желаний" Юля

"Мамба" Диана

Не "гламурная блондинка" Алена

Мама-тренер Ольга.

Первой на этой неделе гостей будет встречать Юлия. Она самостоятельно воспитывает дочь - 2-летнюю Майю. Героиня работает "ментором желаний" и помогает людям осуществлять мечты.

Мама Юля (фото: СТБ)

Женщина воспитывает дочь, будто настоящую аристократку. Девочка изучает правила этикета, медитирует вместе с мамой и несколько раз в день меняет "луки". Но оценят ли такое воспитание другие участницы?

Второй свою жизнь покажет Диана, которая вместе с мужем воспитывает 6-летнего Артура. Друзья называют Диану "мамбой", ведь знают, что, нарушив ее границы, в женщине просыпается самая опасная змея.

Мама Диана (фото: СТБ)

Участница реалити верит, что достичь успеха можно лишь тогда, когда все правильно организовано. Поэтому у нее всегда все спланировано: меню на неделю, график уборок и расходов. Диана построила успешную карьеру и учит сына двигаться по жизни собственным примером. Действительно ли ей это удается?

Третьей гостей будет встречать Алена. Она воспитывает 17-летнюю Ариану и 21-летнего Вадима. Алена - владелица известной мебельной фабрики, а еще она борется со стереотипами о "красивой блондинке" и отмечает, что всего в жизни достигла сама.

Мама Алена (фото: СТБ)

К воспитанию детей, конечно, у героини тоже особый подход. Мама признается, что ее дети могут делать что угодно, но на самом деле это все четкая стратегия. Оценят ли другие мамы идеальную участницу и ее успешность?

Четвертой гостей будет ждать Ольга. Вместе с мужем она воспитывает 3-летнего Вову. Мама работает тренером в спортивном клубе, но для нее это лишь хобби, ведь все прихоти оплачивает муж.

Мама Ольга (фото: СТБ)

В их семье царит любовь и гармония, а поддерживать их помогает важное правило: каждые три месяца мама оставляет сына с папой и может поехать за границу на отдых. Как на это отреагируют участницы реалити?

Напомним, каждую неделю четверка героинь с разными принципами воспитания отправляется в гости друг к другу, чтобы оценить соперниц в трех категориях: воспитание детей, хозяйственность и самореализация. Во время финальной встречи свою оценку одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Мамочка, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание "Супермама".

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