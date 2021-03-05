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У Тернополі присвоїли міському стадіону ім'я командувача УПА

Новость на русском → Тернопіль, П'ятниця 05 березня 2021 16:47
У Тернополі присвоїли міському стадіону ім'я командувача УПА Фото: стадіон "Шухевича" в Тернополі (ternopilcity.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Тернопільська міська рада у п'ятницю, 5 березня, вирішила перейменувати міський стадіон. Стадіону присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Про це повідомила прес-служба Тернопільської міськради.

Таке рішення міська влада приурочила до роковин загибелі Шухевича. Відтепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

"Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". Головнокомандувач УПА був добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту", - пояснив міський голова Сергій Надал.

Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.

Нагадаємо, в середині лютого ОАСК анулював рішення влади Києва про перейменування Московського проспекту на честь Бандери.

Як писало РБК-Україна, у КМДА пообіцяли, що будуть оскаржувати рішення суду щодо проспекту Бандери.

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