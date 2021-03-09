ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Посол Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 16:59
Посол Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича Фото: посол Ізраїлю Джоел Ліон (facebook com joel lion)
Автор: РБК-Україна

Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон відреагував на присвоєння стадіону в Тернополі імені Романа Шухевича. Він виступив з вимогою скасувати це рішення.

Про це йдеться в повідомленні ізраїльського посольства в Facebook.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана 201-го батальйону шуцманшафта Романа Шухевича та вимагаємо негайного скасування цього рішення", - заявив Ліон.

Відзначимо, Шухевич визнаний борцем за українську незалежність у XX столітті. Був членом галицького крайового проводу Організації українських націоналістів, командував українським підрозділом "Нахтігаль" в складі іноземних легіонів Вермахту в 1941-1942 роках. Також був головнокомандувачем УПА. Убитий радянськими чекістами в 1950 році.

Нагадаємо, минулого тижня Тернопільська міська рада перейменувала стадіон і присвоїла йому ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Відзначимо, до цього Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення про перейменування Московського проспекту на честь Степана Бандери.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Тернопіль Ізраїль посол
NEWS
СБУ допитала Медведчука, - джерело
СБУ допитала Медведчука, - джерело
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади