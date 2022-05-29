Один простий лайфак продовжить життя вашому смартфону надовго: що потрібно зробити

Всі власники сучасних смартфонів стикаються з недовговічністю батареї. У перші місяці заряду батареї вистачає на два, а то і на три дні. А потім ледь на добу, при інтенсивному використанні - всього на півдня.

Який лайфхак дозволить вам продовжити життя свого смартфона і що робити категорично не можна - читайте нижче.

Неправильна зарядка смартфона призводить до того, що акумулятор з часом втратить свою ємність і буде розряджатися набагато швидше.

Як продовжити життя смартфона

Сучасні смартфони потрібно постійно заряджати. Рівень заряду батареї повинен коливатися від 40 до 80%. Ставити на зарядку потрібно, коли рівень заряду знизився до 10-20%. І можна відключати зарядний пристрій, коли рівень заряду досяг 80-90%.

Якщо у вас немає можливості заряджати смартфон протягом дня, то задумайтеся про придбання переносного акумулятора. Найпростіший павербанк на одному заряді зможе зарядити ваш смартфон до 80-90% один або два рази. Більш потужного вам вистачить на кілька підзарядок.

Найбільша помилка при зарядці смартфона

Більшість власників смартфонів роблять одну поширену помилку - вони ставлять телефон на зарядку на всю ніч. І саме це швидко призводить батарею гаджета в непридатність.

Не варто заряджати телефон до 100%, Вам достатньо буде 80-90%. Якщо смартфон до вечора розрядився, то зарядіть його частково і витягніть зарядний пристрій. А вранці, за необхідності, зарядіть ще.

І не можна користуватися телефоном під час зарядки - він від цього перегрівається.

Раз на місяць - до нуля

Раз на місяць розряджайте свій смартфон повністю. Не рекомендується виконувати цю процедуру частіше - це зіпсує батарею. А процедура раз на місяць тільки піде на користь.

Крім того, Смартфони потрібно зберігати в прохолодному місці. Сильний холод і сильна спека дуже негативно позначається на життєздатності батареї та скорочує термін її придатності. Бажано тримати в телефон в межах від 0 до + 15 градусів.