Під Одесою на вокзалі показали гігантську чергу: "дорога життя" (фото)

Під Одесою на вокзалі показали величезну чергу на електричку - багато сотень людей повністю зайняли практично весь перон, очікуючи прибуття приміського електропоїзда.
Фото черги 23 липня опубліковано в пабліку "Станція Одеса-східна" в Facebook.
Таке зібрання пасажирів, які прийшли на ранковий рейс до Одеси, зафіксовано на вокзалі селища Котовського.
"Дорога життя з селища Котовського. На електричку 23.07.21", - підписаний кадр.
Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: facebook.com / Станція Одеса-східна)
Користувачі мережі уточнили, що мова йде про електричку, яка курсує за маршрутом "Східна - Шевченко - Сортувальна - Пересип - Слобідська - Застава 2 - Поїзна - Мала - Залізничний вокзал". Такий рейс зазвичай має найбільший попит у ранкові години (7:40), але, як зазначають місцеві жителі, подібного аншлагу на вокзалі вони не пригадують.
"Сьогоднішня черга на електричку з селища Котовського, ще ніколи електричка не користувалася таким попитом", - пишуть очевидці.
Також в інтернеті виклали й інші фото такої великої черги.
Черга на електричку до Одеси з селища Котовського (фото: t.me / facebook.com)
У коментарях місцеві жителі діляться досвідом і враженнями від таких поїздок в популярному рейсі під Одесою, і зауважують, що якщо вибрати рейс трохи раніше - то подібних стовпотворінь на вокзалі зазвичай не спостерігається.
Раніше повідомлялося, що 23 липня Укрзалізниця попередила про затримку руху поїзда через аварію на Закарпатті.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що пасажирам продали квитки на місця, яких немає в поїзді.