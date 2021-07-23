Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: "дорога жизни" (фото)

Такое собрание пассажиров, пришедших на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского.

"Дорога жизни с поселка Котовского. На электричку 23.07.21", - подписан кадр.

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: facebook.com / Станция Одесса-восточная)

Пользователи сети уточнили, что речь идет об электричке, которая курсирует по маршруту "Восточная - Шевченко - Сортировочная - Пересыпь - Слободская - Застава 2 - Поездная - Малая - Ж/д вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (07:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не припоминают.

"Сегодняшняя очередь на электричку с поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", - пишут очевидцы.

Также в интернете выложили и другие фото такой очередины.

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: t.me / facebook.com)

В комментариях местные жители делятся опытом и впечатлениями от таких поездок в популярнейшем рейсе под Одессой, и отмечают, что если выбрать рейс чуть пораньше - то подобных столпотворений на вокзале обычно не наблюдается.