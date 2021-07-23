Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: "дорога жизни" (фото)

Под Одессой на вокзале показали огромную очередь на электричку - многие сотни людей полностью заняли практически весь перрон, ожидая прибытия пригородного электропоезда.
Фото очереди 23 июля опубликовано в паблике "Станция Одесса-восточная" в Facebook.
Такое собрание пассажиров, пришедших на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского.
"Дорога жизни с поселка Котовского. На электричку 23.07.21", - подписан кадр.
Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: facebook.com / Станция Одесса-восточная)
Пользователи сети уточнили, что речь идет об электричке, которая курсирует по маршруту "Восточная - Шевченко - Сортировочная - Пересыпь - Слободская - Застава 2 - Поездная - Малая - Ж/д вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (07:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не припоминают.
"Сегодняшняя очередь на электричку с поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", - пишут очевидцы.
Также в интернете выложили и другие фото такой очередины.
Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: t.me / facebook.com)
В комментариях местные жители делятся опытом и впечатлениями от таких поездок в популярнейшем рейсе под Одессой, и отмечают, что если выбрать рейс чуть пораньше - то подобных столпотворений на вокзале обычно не наблюдается.
Ранее сообщалось, что 23 июля Укрзализныця предупредила о задержке движения поезда из-за аварии на Закарпатье.
Напомним, ранее мы писали о том, что пассажирам продали билеты на места, которых нет в поезде.