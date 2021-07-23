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Под Одессой на вокзале показали гигантскую очередь: "дорога жизни" (фото)

Автор: Владимир Костырин

Под Одессой на вокзале показали огромную очередь на электричку - многие сотни людей полностью заняли практически весь перрон, ожидая прибытия пригородного электропоезда.

Фото очереди 23 июля опубликовано в паблике "Станция Одесса-восточная" в Facebook.

Такое собрание пассажиров, пришедших на утренний рейс в Одессу, зафиксировано на вокзале поселка Котовского.

"Дорога жизни с поселка Котовского. На электричку 23.07.21", - подписан кадр.

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: facebook.com / Станция Одесса-восточная)

Пользователи сети уточнили, что речь идет об электричке, которая курсирует по маршруту "Восточная - Шевченко - Сортировочная - Пересыпь - Слободская - Застава 2 - Поездная - Малая - Ж/д вокзал". Такой рейс обычно пользуется наибольшим спросом в утренние часы (07:40), но, как отмечают местные жители, подобного аншлага на вокзале они не припоминают.

"Сегодняшняя очередь на электричку с поселка Котовского, еще никогда электричка не пользовалась таким спросом", - пишут очевидцы.

Также в интернете выложили и другие фото такой очередины.

Очередь на электричку в Одессу с поселка Котовского (фото: t.me / facebook.com)

В комментариях местные жители делятся опытом и впечатлениями от таких поездок в популярнейшем рейсе под Одессой, и отмечают, что если выбрать рейс чуть пораньше - то подобных столпотворений на вокзале обычно не наблюдается.

  • Сегодня "поскотовская" электричка пользуется максимальным спросом
  • 10 без билета, 14 - с, по студаку -50%
  • Я сегодня дебютировала в данном виде транспорта. Быстро, не жарко. С Одесса-Восточная. Вот, теперь думаю, может все время так на работу ездить. Правда, приехала на час раньше, зато счастливая.
  • Так электрички всегда пользуются спросом, если хотите, чтоб было меньше людей, садитесь на те что до семи утра приходят на Восточную или Шевченко, все что после семи - набирает куча народу.

Ранее сообщалось, что 23 июля Укрзализныця предупредила о задержке движения поезда из-за аварии на Закарпатье.

Напомним, ранее мы писали о том, что пассажирам продали билеты на места, которых нет в поезде.

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УкрзализныцяОдессаэлектричкаочереди