Під Одесою рій комарів атакував нацпарк: "неначе клуби диму" (фото)

В національному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, помітили цілий рій комарів-дзвінців. Це одні з наймасовіших комах парку.

Так, на фото видно, що кількість комарів у парку сягає мільярдів. Прилетіли вони через зміну погоди, адже в парку часто були дощі і спека.

"Після проливних дощів і спеки на Тузлівській Амазонці, ближче до вечора, по горизонту маєтків і Чорного моря, був миттєвий масштабний повітряний планктон. Неначе клуби диму, підніймаються вгору скупчення комах, висотою до 50 метрів від землі", – написав Русєв.

Фото: в Одеській області помітили рій комах (facebook.com/rusevivan)

Також він додав, що комарів боятися не варто, тому що заподіяти шкоду людині вони не можуть. Удень, особливо в спеку, комарів немає. Вони ховаються під листям у сирих місцях.

Як розповів заступник, комарі харчуються лише на стадії личинки – детритом і мікроорганізмами. Але дорослі комарі взагалі не харчуються, адже їх ротові органи недорозвинені.

Фото: в Одеській області помітили рій комах (facebook.com/rusevivan)