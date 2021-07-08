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Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: "как будто клубы дыма" (фото)

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Одесская область, Четверг 08 июля 2021 18:28
Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: "как будто клубы дыма" (фото) Фото: в Одесской области нацпарк атаковали комары (фото pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

В национальном парке "Тузловские лиманы", что в Одесской области, заметили целый рой комаров - звонцов. Это одни из самых массовых насекомых парка.

Об этом сообщил заместитель директора нацпарка Иван Русев в Facebook.

Так, на фото видно, что количество комаров в парке достигает миллиардов. Прилетели они из-за смены погоды, ведь в парке часто были дожди и жара.

"После проливных дождей и жары на Тузловской Амазонке, ближе к вечеру, по горизонту поместий и Черного моря, был мгновенный масштабный воздушный планктон. Как будто клубы дыма, поднимаются скопления насекомых, высотой до 50 метров от земли", – написал Русев.

Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: &quot;как будто клубы дыма&quot; (фото)Фото: в Одесской области заметили рой насекомых (facebook.com/rusevivan)

Также он добавил, что комаров бояться не стоит, потому что причинить вред человеку они не могут. Днем, особенно в жару, комаров нет. Они прячутся под листьями в сырых местах.

Как рассказал заместитель, комары питаются лишь на стадии личинки – детритом и микроорганизмами. Но взрослые комары вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты.

Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: &quot;как будто клубы дыма&quot; (фото)Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: &quot;как будто клубы дыма&quot; (фото)Под Одессой рой комаров атаковал нацпарк: &quot;как будто клубы дыма&quot; (фото)

Фото: в Одесской области заметили рой насекомых (facebook.com/rusevivan)

Ранее мы сообщали, что пляжи Одессы атаковали полчища жуков.

Также В Минздраве рассказывали, что делать при укусах насекомых и пауков летом.

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