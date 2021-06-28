Що робити при укусах комах і павуків влітку: в МОЗ дали корисні поради

У теплу пору року люди дуже часто схильні до укусів павуків, мурах, комарів, бджіл, шершнів і інших комах. Як правило, місце укусу червоніє, починає свербіти і з'являється набряк. Іноді навіть може піднятися температура.

МОЗ дало кілька корисних порад на своїй сторінці в Facebook щодо того, що робити після укусів комах.

Як поводитися після укусу комахи?

В першу чергу потрібно оглянути місце укусу і видалити жало, якщо воно залишилося.

Місце укусу потрібно обробити водою з милом.

Намагайтеся не чесати укус і зробіть так щоб одяг не торкався місце укусу. Щоб зменшився свербіж можна прийняти антигістамінні препарати. Також місце укусу можна змастити засобом з каламін.

Якщо ви все-таки розчесали шкіру, обробіть ділянку антисептиком без спирту.

Набряк допоможе зменшити холодний компрес. Для цього можна що-небудь взяти з морозилки, загорнути в рушник і прикласти до місця укусу.

Якщо у вас з'явився набряк обличчя або язика, запаморочення, висока температура, блювота, нудота, зниження тиску або проблеми з диханням - викликайте швидку допомогу!

Також може статися реакція анафілаксія - це масове виділення гістаміну клітинами імунної системи, мастоцитами. В такому випадку розширюються судини, з'являється сильний набряк, стискаються бронхи і людина може задихнутися.

Якщо у вас хоч раз був такий стан - обов'язково зверніться до лікаря. Він розповість, як правильно надавати домедичну допомогу і порадить імунотерапію.

Що робити при укусі павука?

Якщо вас укусив павук, не потрібно відсмоктувати або видавлювати отрута. В Україні єдиний небезпечний для людини павук - це каракурт.

Каракурт (фото: wikipedia.org)

Цей павук належить до роду чорних вдів і його можна зустріти вздовж усього узбережжя Чорного і Азовського морів. Він мешкає в засмічених заростях, вологих місцях в западинах і на солончаках, в степу, на полях і городах.

Спочатку після укусу каракурта ви можете не відчути біль, але через 10-15 хвилин він буде наростати і поширюватись по всьому тілу.

Перша допомога

Необхідно знерухомити і охолодити місце укусу.

Багато пити води. При цьому бажано пити теплу воду і не випивати все за раз.

Прийняти антигістамінні і знеболювальні препарати.

Відразу ж звернутися до лікаря.

Як себе захистити?

Щоб не наражатися на укуси комах на природі експерти радять користуватися засобами від комах, також надягати закритий одяг, взуття, головний убір і бути обачним.