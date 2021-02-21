Мовний скандал у Львові: тренеру команди УПЛ дали жовту картку за українську мову
У матчі 15 туру чемпіонату України з футболу "Львів"-"Колос" відбувся скандал. Головному тренеру клубу "Львів" Віталію Шумському арбітр зустрічі Віктор Копієвський дав жовту картку за українську мову.
Про це повідомляє Footballua.tv.
За словами Шумського, в ході словесної перепалки з четвертим арбітром матчу він попросив звертатися до нього українською мовою, але за це його покарав головний арбітр.
"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", - заявив тренер "Львова".
Скріншот з відео
Шумський пояснив, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі, а суддя почав розмовляти з ним на російською мовою. Після того, як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку тренеру.
"Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", - зазначив Шумський.
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