Мовний скандал у Львові: тренеру команди УПЛ дали жовту картку за українську мову

За словами Шумського, в ході словесної перепалки з четвертим арбітром матчу він попросив звертатися до нього українською мовою, але за це його покарав головний арбітр.

"Я хочу спілкуватися українською мовою, а мені за це дають жовті картки", - заявив тренер "Львова".

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Шумський пояснив, що він підійшов до четвертого судді і сказав йому щось по грі, а суддя почав розмовляти з ним на російською мовою. Після того, як він запитав, чому з ним розмовляють російською, суддя сказав по рації головному судді, щоб той показав жовту картку тренеру.

"Я запитую у головного судді: "За що мені жовта картка?". Він мені не пояснив. Я б хотів, щоб всій Україні бригада арбітрів відповіла, за що вони мені дали жовту картку, тому що так не може бути", - зазначив Шумський.