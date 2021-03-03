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"Мова - говяжий язик": в Одесі в магазині одягу розгорівся мовний скандал (відео)

Новость на русском → Одеса, Середа 03 березня 2021 18:09
"Мова - говяжий язик": в Одесі в магазині одягу розгорівся мовний скандал (відео) Мовний скандал в Одесі стався в магазині одягу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

У середу, 3 березня, в мережі з'явилося відео мовного скандалу, який розгорівся в Одесі в магазині одягу. Річ у тім, що консультант-продавець відмовилася обслуговувати покупця російською мовою. Після чого жінка заявила, що "мова - це говяжий язик".

Продавець відповіла, що відвідувачка може розмовляти на тій мові, на якій їй зручно. Сама ж продовжила спілкування українською.

"Мова - говяжий язик. Якби ми з вами жили по-людськи, то домовилися б, як всі нормальні люди", - заявила клієнтка.

Вона порадила працівниці магазину згадати історію Одеси, хто першим поселився на території міста. Але ніякі факти вона не призвела.

У цьому магазині жінка, яка влаштувала скандал, була не одна. З нею знаходився чоловік. Він попросив книгу скарг і написав туди своє невдоволення тим, що в магазині відмовилися обслуговувати російською мовою.

Мовний скандал в Одесі (відео: YouTube)

В інтерв'ю 048.ua адміністратор магазину заявила, що всі продавці спілкуються з клієнтами українською мовою і ніколи не переходять на російську, навіть якщо їх про це просять.

"Ми можемо просто мовчати, але на російську не перейдемо", - сказала адміністратор.

Журналісти зазначили, що, коли кореспондент тільки прийшов в магазин, то обслуговували покупців російською.

Нагадаємо, в Києві жінці відмовили в обслуговуванні українською мовою. Вона хотіла підстригти собаку.

Раніше на Укрпошті відмовилися спілкуватися українською мовою.

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