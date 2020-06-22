На Прикарпатті пронеслися потужний смерч і зливи: відео та фото гігантської стихії

На Прикарпатті відзняли на відео смерч (колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківській області людей налякав потужний смерч

На Прикарпатті 21 червня місцеві жителі могли спостерігати потужний смерч. Стихію побачили біля селища Обертин Тлумацького району Івано-Франківської області. Очевидці явища зняли смерч на відео і поділилися роликом в соцмережах.

Відеоролик опублікували в Telegram-каналі "FRANKIVSK 112". На записі видно, як великий вихор здіймається в сіре небо, затягнуте хмарами.

Потужний смерч можна побачити по посиланню.

До речі, протягом неділі, 21 червня через потужні зливи в деяких районах Прикарпаття зафіксували різкий підйом рівнів води в річках. Про наслідки негоди жителі Франківщини скаржилися в мережі. Також затопило "Музей Звичаєвої Символіки Гуцульщини" в Микуличині.

В Івано-Франківській області затопило вулиці (фото:Facebook/Юрій Боберський)

Також місцеві жителі повідомляють, що річка Черемош через зливи вийшла з берегів. Про це розповів у соцмережі Василь Пилип'юк.

На Прикарпатті вирувала негода

Як ми раніше повідомляли, у Львові після зливи місцеві жителі пересіли в човни (відео).

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Автор: Людмила Жукова