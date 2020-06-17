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Що наробила негода в Україні: вражаючі фото і відео "армагеддону"

STYLERЖиття    17.06.2020 - 12:11
Що наробила негода в Україні: вражаючі фото і відео "армагеддону"
В Україні триває негода (колаж РБК-Україна)

У мережі показали наслідки негоди в Україні

В Україну прийшов циклон, який зумовив численні опади і грози на території нашої країни. Сильні зливи накоїли дуже багато бід, від них деякі села перетворилися на річки.

Наприклад, у Запоріжжі, від опадів вулиці перетворилися на річки, потоки води затопили місто. В деяких місцях не витримав асфальт, а тому вода стікала просто в провалля, що утворилися посеред дороги.

У Миколаєві негода вирувала не менше. Там за годину випала майже місячна норма дощу. Від сильного вітру впали дерева, а транспорт в місті зовсім зупинився у жахливих заторах.

Миколаїв після дощу 16 червня (відео: YouTube)

В Закарпатті також бушувала сильна злива, яка затопила вулиці міст.

А ось в місті Токмак Запорізької області люди були шоковані тим, що злива принесла з собою і величезний град.

Що наробила негода в Україні: вражаючі фото і відео &quot;армагеддону&quot;У Токмаку пройшла злива з градом (фото: 061.ua)

Як ми раніше повідомляли, 17 червня синоптики оголосили по Україні штормове попередження. Дощі найближчим часом не відступлять, вони припиняться тільки в кінці тижня.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Гідрометцентр
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