Київ пішов під воду після чергової зливи: фото та відео

Київ знову затопило після сильного дощу (фото: РБК-Україна)

Вулиці Києва затопило після сильного дощу

У Києві пройшов сильний дощ. На вулицях міста знову з'явилися річки, через які насилу проїжджають автомобілі. Очевидці опублікували фотографії і відео негоди.

Ситуація з величезними калюжами, які схожі на озера, склалася через проблеми з ливневками. Вони в місті дуже часто забиті, і тому вода не встигає йти.

Київ знову затопило після сильного дощу (відео: YouTube)

Київ знову затопило після сильного дощу (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

На відео видно, що через потужний потік води залило перехід на станції метро "Дружби народів".

Київ знову затопило після сильного дощу (відео: YouTube)

Також затопило зливою під'їзд і квартири будинку на Святошино. В одному з будинків комунальники поставили пластикове "коліно" в металеву трубу зливостоку і нічим не закріпили. Сьогодні "коліно" вискочило, вода потекла по під'їзду. Місцями - затікає і в квартири. Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Зараз".

Київ знову затопило після сильного дощу (відео: YouTube)

Варто зазначити, що негода сьогодні, 17 червня, спостерігається не лише в столиці, але і в багатьох містах України. До прикладу, в Запоріжжі, після опадів вулиці також перетворилися на річки, а потоки води затопили місто. У деяких місцях навіть не витримав асфальт, і вода стікала просто в провалля, які утворилися посеред дороги.

Мешканці Миколаєва також відчули на собі негоду. Там за одну годину випала майже місячна норма опадів. Крім того, сильний вітер повалив дерева. У місті також спостерігається транспортний колапс через сильні затори.

В Запорізької області в місті Токмак випав величезний град, а на Закарпатті бушувала сильна злива, яка стала причиною затоплення вулиць міст.

Нагадаємо, у Києві на дівчину впало дерево.

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Автор: Роман Мирончук