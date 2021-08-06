Під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину: що про це думають українці
Під Одесою молода жінка після пологів залишила немовля в пологовому будинку, причому це вже друга дитина, від якого відмовилася мати.
Про це 6 серпня передає "Одеса INFO" у Telegram-каналі.
22-річна жінка при виписці з пологового будинку в Білгород-Дністровському написала заяву про відмову від новонародженого, і, як зазначається в публікації, "пішла зі спокійною душею геть".
Також стало відомо, що перед цим вона залишила свого первістка в установі два роки тому. І ось зараз вона вчинила аналогічно з другим малюком.
Як стало відомо, перша дитина вже пройшла процедуру усиновлення, а другий відмовник теж буде усиновлений.
Під Одесою 22-річна мати залишила в пологовому будинку вже другу дитину (фото: t.me / Odessa_Info)
У мережі бурхливо відреагували на випадок, і думки у користувачів - полярні. Деяких вчинок матері, яка залишила дитину в пологовому будинку, дуже сильно обурив, і на адресу жінки посипалися різкі критичні висловлювання. Інші своєю чергою заступаються за жінку і зауважують, що через таке її рішення малюк насправді зможе знайти інших батьків, для яких стане дійсно бажаною дитиною. І таких думок у коментарях - значно більше.
- Це не наша справа, може у неї свої причини. Не нам її засуджувати
- Не**г народжувати, якщо тобі вони не потрібні діти!
- Нехай стерилізується...
- Ну то що? Не вбила ж, а віддала на піклування держави. Це її особиста справа.
- Звинувачуємо матір, а батьки де?
- Багато сімей хочуть дітей, але не можуть. Тому ось така, як вона, їм на допомогу, безплатно, і за "сурогатство" платити не треба
- Правильно зробила, краще нехай віддасть дитину тим, хто хоче її виховати, ніж знущатися з неї
- А люди народити не можуть... І усиновити це дуже складно через документи. Серце кров'ю обливається
- Сподіваюся у цих малюків буде хороша сім'я...
- Ну за усиновленням маленьких дітей черги стоять, у когось з'явився шанс мати дитину
- Всі обс**ають дівчину, і ніхто - татусів, які нак**чали та злилися. Дівчинка виносила, народила, залишила в пологовому будинку. Новонароджених завжди всиновлюють аж бігом, у дитини буде нормальна сім'я.
Раніше ми писали про те, що від маленької героїні-українки, яка винесла братів і сестру з вогню, відмовилися батьки.
Нагадаємо, перед цим журналіст розповів про хамство в київському пологовому будинку, після чого установа потрапила в скандал через неналежне ставлення співробітників до своїх пацієнтів.