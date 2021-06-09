Від маленької героїні-українки, яка винесла братів і сестру з вогню, відмовилися батьки

На Закарпатті від 13-річної Софії Рознійчук , яка врятувала від смерті своїх братів і сестру, відмовилися батьки. У 2018 році дівчинка при пожежі винесла з палаючого будинку чотирьох братів і сестру.

Дівчинка за мужність і героїзм отримала нагороду з рук президента України Володимира Зеленського і стала лауреатом Всеукраїнської акції "Герой-рятувальник 2019".

Софія розповіла, що після пожежі вона з сім'єю жила на вулиці, а потім її забрали соціальні працівники. Однак молодших дітей батьки згодом забрали з дитбудинку, а Софію залишили.

Дівчинка не може стримати сліз, коли говорить про свою сім'ю.

Мати дівчинці не рідна

Будинок, в якому виросла Софійка, згорів повністю і відновленню не підлягає. На перший час багатодітну сім'ю прихистили знайомі з Рахова. Але пізніше майже вся сім'я опинилася на вулиці і Софію рідний батько і прийомна мати змушували просити милостиню.

Її і ще двох братиків співробітники ювенальної поліції забрали прямо з вулиці і поселили в дитячий будинок. Проти батька Софійки почали процес позбавлення батьківських прав. Мама братиків і сестрички їй не рідна, і тому забирати Софію з дитячого будинку вона відмовилася.

Зараз маму Софії позбавили батьківських прав. Соцпрацівники також вже звернулися до суду, щоб і у батька Софії забрати права на дитину. Відомо, що чоловік живе з 7 своїми молодшими дітьми і новою дружиною, а мати — у Вінниці, вона також відмовляється бачитися з дочкою. Про це повідомило видання "КП в Україні".

Начальник служби у справах дітей Рахівської райдержадміністрації Олена Кокіш розповіла, що вони півроку шукали батька Софії, щоб він прийшов до дівчинки в дитячий будинок, але той поїхав до Києва. Інших дітей виховує мачуха Софії.