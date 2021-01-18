Журналіст розповів про хамство в київському пологовому будинку: довелося мало не на колінах просити

Київський пологовий будинок потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)

Київський пологовий будинок №1 в Печерському районі потрапив у скандал через неналежне ставлення працівників до своїх пацієнтів, а саме породіль. Про те, як поводиться медичний персонал розповів журналіст, дружина якого народжувала в цьому медичному закладі.

"Але після пологів, на жаль, почалися проблеми з персоналом. Ми зіткнулися з байдужістю медпрацівників (довелося навіть телефонувати керівництву пологового будинку, щоб вони змусили медсестер і лікарів просто зайти в палату до дружини й допомогти її правильно нагодувати дитину), хамством (медпрацівниця публічно вичитала мене тільки за те, що я другий раз за день приніс передачку дружині перед випискою)", - розповів на своїй сторінці в Facebook Олег Черниш.

При цьому він зазначив, що до професіоналізму лікарів він ніяких претензій не має. Пологи у його дружини прийняли відмінно, але потім почалися проблеми.

"Вінцем хамства став день виписки дружини з дитиною. Саме в цей день, 14 січня, в Києві розпочався сильний снігопад, але нам довелося мало не на колінах просити персонал і лікарів відкрити шлагбаум і дозволити нам під'їхати на машині до головного входу пологового будинку, а не йти з немовлям 300 метрів до стоянки. Як нам заявили, "під'їжджати до входу має право лише лікар", "200 років ніхто не під'їжджав, і ви не будете", - розповів журналіст про кричущу ситуацію.

За словами журналіста, потрібно бути "героїчною людиною, щоб народитися в Україні".

"Пройшовши за тиждень весь цей треш, угар і абсурд (який складно переносити не так фізично, як морально) я можу тепер тільки подивитися в розумні очі маленького Гліба і щиро його похвалити: "Синку, треба бути сміливою людиною, щоб народитися в Україні. Повір, легких шляхів тут ніколи не буде", - резюмував журналіст.

В коментарях до посту українці підтримали новоспеченого батька.

Ай ноу ось ю філ, бро. Мені кожен раз хотілося вибачитися перед малим за всі складнощі, лайки і втому від усього цього.

Завжди цікаво почитати, як журналіст стикається з реальним світом. Тримайся, Олег!

І це тільки початок... А скільки всього ще попереду.

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