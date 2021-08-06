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Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка: что об этом думают украинцы

Новина українською →
Одесская область, Пятница 06 августа 2021 19:02
Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка: что об этом думают украинцы Фото: под Одессой молодая мать отказалась уже от второго ребенка (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой молодая женщина после родов оставила младенца в роддоме, причем это уже второй ребенок, от которого отказалась мать.

Об этом 6 августа передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.

22-летняя женщина при выписке из роддома в Белгород-Днестровском написала заявление об отказе от новорожденного, и, как отмечается в публикации, "ушла со спокойной душой восвояси".

Также стало известно, что перед этим она оставила своего первенца в учреждении два года назад. И вот сейчас она поступила аналогично со вторым малышом.

Как стало известно, первый ребенок уже прошел процедуру усыновления, а второй отказник тоже будет усыновлен.

Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка: что об этом думают украинцы

Под Одессой 22-летняя мать оставила в роддоме уже второго ребенка (фото: t.me / Odessa_Info)

В сети бурно отреагировали на случай, и мнения у юзеров - полярные. Некоторых поступок матери, оставившей ребенка в роддоме, очень сильно возмутил, и в адрес женщины посыпались резкие критические высказывания. Другие в свою очередь заступаются за женщину и отмечают, что из-за такого ее решения малыш на самом деле сможет обрести других родителей, для которых станет действительно желанным ребенком. И таких мнений в комментариях - значительно больше.

  • Это не наше дело, может у нее свои причины. Не нам ее осуждать
  • Не**г рожать, если тебе они не нужны дети!
  • Пусть стерилизуется...
  • И что? Не убила же, а отдала на попечение государства. Это ее личное дело.
  • Обвиняем мать, а отцы где?
  • Многие семьи хотят детей, но не могут. Поэтому вот такая, как она, им в помощь, бесплатно, и за "суррогатство" платить не надо
  • Правильно сделала, лучше пусть отдаст ребенка тем, кто хочет его воспитать, чем издеваться над ним
  • А люди родить не могут... И усыновить это очень сложно из-за документов. Сердце кровью обливается
  • Надеюсь у этих малышей будет хорошая семья...
  • Ну за усыновлением маленьких детей очереди стоят, у кого-то появился шанс иметь ребенка
  • Все обс**ают девушку, и никто - папаш, которые нак**чали и слились. Девочка выносила, родила, оставила в роддоме. Новорожденных всегда усыновляют аж бегом, у ребенка будет нормальная семья.

Ранее мы писали о том, что от маленькой героини-украинки, вынесшей братьев и сестру из огня, отказались родители.

Напомним, перед этим журналист рассказал о хамстве в киевском роддоме, после чего учреждение попало в скандал из-за ненадлежащего отношения сотрудников к своим пациентам.

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роддом Белгород-Днестровский
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