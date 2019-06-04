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У Києві небувала активність кліщів: захворівших стало втричі більше (відео)

STYLERЖиття    04.06.2019 - 14:13
У Києві небувала активність кліщів: захворівших стало втричі більше (відео)
Укуси кліщів - в Україні почастішали випадки хвороби Лайма (колаж: РБК-Україна)

Від укусів кліщів все частіше страждають жителі Києва

Через укуси кліщів, які особливо сильно активізувалися цієї весни, страждають все більше жителів Києва. Так, цього року зафіксували в три рази більше випадків хворих на хворобу Лайма, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє ТСН.

У цьому році уже відомо про 42 випадки хвороби Лайма, або кліщового бореліозу. Всього в столичних лабораторіях досліджували більше 200 комах, яких люди зняли з себе.

Медики радять якомога швидше витягнути кліща. Але при цьому слід повністю видалити комаху, оскільки ймовірність інфікування зберігається, навіть якщо в тілі залишилася лапка тварини.

Так, нещодавно в "щелепно-лицьовому" травмпункті на Печерську синові юриста Анни Маляр відмовили в допомозі з видаленням комахи, мотивуючи це тим, що це "не їх спеціалізація" (кліщ вп'явся хлопчикові в ногу. - Ред.).

Справа в тому, що чим довше кліщ в тілі, тим більша ймовірність інфікування.

А кліщ, який дістали з ноги сина виявився інфікованим бактерією роду Borrelia, яка є збудником хвороби Лайма. Чи захворів хлопчик, поки не відомо - його регулярно обстежують медики.

Кожен рік 1,5 тисяч українців хворіють смертельно небезпечною хворобою, яка найчастіше передається через укуси кліща.

Укуси кліщів - в Україні почастішали випадки хвороби Лайма (відео: YouTube/ТСН)

Ранні прояви хвороби Лайма можуть включати в себе жар, головний біль, втому і характерний шкірний висип. А несвоєчасна і неправильна терапія може призвести до розвитку хронічної хвороби, яка важковиліковна і може закінчитися інвалідністю або смертю.

Нагадаємо, ми писали, як правильно витягти кліща без допомоги медиків, і що далі робити з комахою.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився небезпечний павук, від укусу якого німіють кінцівки.

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