В Києві мережа фітнес-клубів "Спорт Лайф" порушує карантин
Мережа фітнес-клубів "Спорт лайф" (Sport Life) продовжує працювати у звичайному режимі. Через введений з 20 березня карантин в Києві, в клубі обмежили лише роботу басейнів, групові заняття продовжують приймати відвідувачів, всупереч забороні Київміськради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії на офіційному сайті.
Так, 19 березня в компанії повідомили, що згідно з протоколом № 20 постійної комісії з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації від 18.03.2021, клуби Києва продовжують працювати у звичайному режимі, виключення торкнулися тільки роботи басейнів.
Водночас 18 березня мер Києва Віталій Клично на онлайн-брифінгу повідомив, що крім відвідування басейнів у фітнес-клубах також повинні бути заборонені й групові заняття.
Скріншот з сайту мережі "Спорт Лайф" (sportlife.ua)
В call-центрі клубу РБК-Україна підтвердили, що групові заняття продовжують працювати без змін. Своє рішення адміністрація пояснила тим, що "зали для групових занять мережі дозволяють розміщувати клієнтів з урахуванням - не більше 1 людини на 10 кв. м".
Варто зазначити, що така норма дійсно вводилася для фітнес-клубів, однак під час адаптивного карантину у лютому 2021 року.
В нинішніх умовах жорсткого локдауну у Києві ці обмеження допустимі тільки для проведення богослужінь та інших релігійних заходів.
Нагадаємо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин. Нові обмеження фактично повторюють умови локдаунів, які були введені в січні та торік.
Зокрема, закриваються культурні заклади і більшість магазинів, скасовуються масові заходи, кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос.
Посилений карантин у столиці оголосили на тлі стрімкого погіршення епідситуації через коронавірус. Термін його дії - з півночі 20 березня по 9 квітня включно.