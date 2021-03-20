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В Києві мережа фітнес-клубів "Спорт Лайф" порушує карантин

Новость на русском → Київ, Субота 20 березня 2021 08:25
В Києві мережа фітнес-клубів "Спорт Лайф" порушує карантин Фото: "Спорт Лайф" (sportlife.ua)
Автор: РБК-Україна

Мережа фітнес-клубів "Спорт лайф" (Sport Life) продовжує працювати у звичайному режимі. Через введений з 20 березня карантин в Києві, в клубі обмежили лише роботу басейнів, групові заняття продовжують приймати відвідувачів, всупереч забороні Київміськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії на офіційному сайті.

Так, 19 березня в компанії повідомили, що згідно з протоколом № 20 постійної комісії з питань техногенно-екологічно безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації від 18.03.2021, клуби Києва продовжують працювати у звичайному режимі, виключення торкнулися тільки роботи басейнів.

Водночас 18 березня мер Києва Віталій Клично на онлайн-брифінгу повідомив, що крім відвідування басейнів у фітнес-клубах також повинні бути заборонені й групові заняття.

В Києві мережа фітнес-клубів &quot;Спорт Лайф&quot; порушує карантин

Скріншот з сайту мережі "Спорт Лайф" (sportlife.ua)

В call-центрі клубу РБК-Україна підтвердили, що групові заняття продовжують працювати без змін. Своє рішення адміністрація пояснила тим, що "зали для групових занять мережі дозволяють розміщувати клієнтів з урахуванням - не більше 1 людини на 10 кв. м".

Варто зазначити, що така норма дійсно вводилася для фітнес-клубів, однак під час адаптивного карантину у лютому 2021 року.

В нинішніх умовах жорсткого локдауну у Києві ці обмеження допустимі тільки для проведення богослужінь та інших релігійних заходів.

Нагадаємо, з 20 березня в Києві почав діяти жорсткий карантин. Нові обмеження фактично повторюють умови локдаунів, які були введені в січні та торік.

Зокрема, закриваються культурні заклади і більшість магазинів, скасовуються масові заходи, кафе і ресторани можуть працювати тільки на винос.

Посилений карантин у столиці оголосили на тлі стрімкого погіршення епідситуації через коронавірус. Термін його дії - з півночі 20 березня по 9 квітня включно.

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